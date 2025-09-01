La carta al director de 'El País' que no deja de compartirse: una llegada a septiembre de lo más profunda

"Mi madre falleció hace un mes de forma repentina. Fue un auténtico shock". Así comienza la carta al director de El País publicada este fin de semana, firmada por el lector Pablo García del Carrizo.

Una carta crítica y profunda que se está compartiendo de forma masiva en las redes sociales después de que la haya destacado en X el usuario y psicólogo clínico Iban Onandia (@nabi_onandia).

"Transitar el duelo sin urgencias es un DERECHO no reconocido", ha manifestado el tuitero y profesional sanitario, justo antes de adjuntar una captura de pantalla de la carta, titulada "El derecho a un tiempo de duelo".

"Mi madre falleció hace un mes de forma repentina. Fue un auténtico shock. Tuve ‘la suerte’ de estar de vacaciones y poder estar una semana más sin ir al trabajo. Si no, me habrían correspondido cuatro días por vivir en otra provincia, o dos si residiera en la misma", ha expuesto de la manera más personal el lector.

"¿Es tiempo suficiente para pasar el duelo de perder a una madre? ¿Y si fuera el fallecido uno de mis hijos? Si hubiera muerto en mi ciudad un viernes, me habría tocado ir el lunes a trabajar. Por ley", ha proseguido preguntando García, en tono crítico.

"En tiempos donde la salud mental está instalada en la conversación pública, avanzamos con temas como la natalidad... ¿Pero con la muerte qué pasa?", ha reflexionado el lector, al verse inmerso en esta situación tan humana.

"La muerte también nos transforma la vida. Todos nos merecemos pasar un duelo digno. La sociedad debe dejar sitio también a la tristeza. Transitar el duelo sin urgencias debería ser un derecho", ha concluido, llevándose el aplauso de un sinfín de usuarios.

"Totalmente de acuerdo. Que pierdas a una madre, un hijo o un hermano y no tengas tiempo para poder llorar su pérdida solo es muestra de una sociedad totalmente deshumanizada", ha comentado una usuaria de X.

"La verdad es que no lo entiendo muy bien. La muerte de un padre o de un hijo es algo que ocurre como mucho una o dos veces en la vida. Así que no veo cómo puede afectar a las empresas que el permiso sea más largo (lo ideal sería un mes) si se concede muy pocas veces", ha apuntado otro internauta.

Sin embargo, también ha habido algunos usuarios que han agradecido volver al trabajo inmediatamente después de pasar por esa situación: "Pasé por un duelo complicado (hermana) y de corazón digo que el trabajo me mantuvo en pie. Estaba hundidísima, pero el ocuparme, y gracias a mis compañeros de trabajo que me ayudaron muchísimo, lo llevé un poco mejor. Hubiese tocado fondo de otra forma y solo quería llorar".

Asimismo, algunas personas han asegurado contar con más suerte en estos momentos, aunque no parece que sea lo más frecuente: "Todos los casos que he conocido (incluido el mío) a lo largo de 25 años han tenido invariablemente la misma respuesta: "Cógete los días que necesites".