La CNBC anticipa lo que va a pasar en España a final de año  

La CNBC ha publicado una noticia con un titular que en ciertos sectores de la derecha española no va a sentar del todo bien: La economía española sigue creciendo: ¿por qué le va tan bien al país?.

El medio norteamericano se hace eco de los pronósticos y anticipa que el PIB de España crecerá a un 2,5% este año por el 0,6% de Francia, el 0% de Alemania y el 0,7% de Italia. En este segundo trimestre "el PIB español ha superado la expectativas" creciendo un 0,7% por encima de la previsión de Reuters de un 0,6%.

Se hacen eco en el citado medio de las palabras el ministro Carlos Cuerpo donde dice que "por segundo año consecutivo, seremos la economía avanzada número uno en términos de crecimiento del PIB".

Para CNBC, "el éxito de la economía española se basa en un alto consumo e inversión, así como en el turismo, los fondos europeos Next Generation y la inmigración". De nuevo, citan las palabras del ministro de Economía donde explica que España no vive sólo del turismo "sino también de los servicios no turísticos".

​Espinas y rosas

Pero no todo es un camino de rosas. Señala el citado medio que España tiene por delante varios desafíos "como mantener los salarios acordes con el aumento del coste de la vida, el cambio climático, un panorama político cada vez más dividido y el hecho de que el país tenga la tasa de desempleo más alta de la UE".

A esto se suma la incertidumbre por los aranceles que el presidente de EEUU, Donald Trump, ha impuesto en Europa y que afectan, como podía ser de otra forma, a España. También está la Madre del Cordero: reducir el déficit público y la deuda pública.

Todos los medios internacionales que alaban la situación macroeconómica de España ponen el foco en el turismo, que representa el 12% del PIB y que, según la CNBC, "se beneficia de la recuperación de la pandemia y de precios más bajos en comparación con otros países de Europa Occidental".

Esto provoca un importante aumento de trabajadores en el sector pero también las críticas de los autóctonos en ciudades concurridas por la gran cantidad de turistas y las calles y todo lo que ello supone.