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La cómica Sara Escudero habla claramente de las formas en las reivindicaciones de Bardem
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La cómica Sara Escudero habla claramente de las formas en las reivindicaciones de Bardem

Ha hablado para Europa Press.

Alfredo Pascual
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La humorista Sara Escudero.
La humorista Sara Escudero.Getty Images

La actriz y cómica Sara Escudero ha hablado de las reivindicaciones de Javier Bardem para los micrófonos de Europa Press durante la ceremonia de los II Premios 'La Terraza' de Radio Intercontinental Madrid.

Escudero, que ha participado en varios programas de televisión como Zapeando y ha triunfado también gracias a su éxito con los monólogos, ha sido preguntada por el "no a la guerra" que llevó Bardem en los Oscar y su defensa del estado palestino en la fiesta del cine estadounidense.

"No me sorprende en absoluto, Javier siempre ha sido trasportador de sus mensajes allá donde vaya y creo que lo hace con elegancia porque no le veo avasallando, no corta o no interviene cuando no tiene que intervenir y me parece estupendo", ha asegurado la humorista.

El mensaje de Bardem

Bardem, en los Oscar, llevó la misma chapa del "No a la guerra" de 2003, durante la guerra de Irak, y dejó clara su postura en unas declaraciones a Movistar Plus+: "Aquí estamos, diciéndole a toda esta gente que hay aquí que esto es lo mismo que me puse en el año 2003 con la guerra ilegal de Irak. Y aquí estamos ahora usándolo los 23 años más tarde por esta guerra ilegal". 

"Las mismas mentiras que en el 2003 eran las armas de destrucción masiva, ahora es derrocar un régimen y no hacen más que radicalizarlo con estas acciones tan violentas y tan criminales de Netanyahu y de Trump". afirmó.

También lució el Hanadala, el símbolo de la resistencia palestina. "Es un niño que fue creado en 1969, un dibujo, que tiene 10 años, que nos da la espalda porque no le miramos, porque no nos hacemos caso, y que sigue teniendo 10 años porque hasta el día que no vuelva a su casa, a su tierra, no crecerá", explicó el actor español.

 

Alfredo Pascual
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Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

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