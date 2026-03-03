Kesha estalla contra el uso de su música por parte de Trump y lo tacha como "depredador criminal"

La guerra de Donald Trump por el uso que da a la música de numerosos artistas en sus vídeos y actos continúa. La última en denunciar el uso de su música ha sido la cantante Kesha después de que el mandatario estadounidense utilizase su canción Blow para un vídeo de TikTok en el que aparece un avión militar bombardeando un barco bajo el título "Lethality (Letalidad)".

Este martes, la estadounidense autora de temas como Tik Tok o Die Young ha lanzado un duro comunicado contra el presidente de Estados Unidos. "Ha llegado a mi conocimiento que la Casa Blanca ha utilizado una de mis canciones en TikTok para incitar a la violencia y amenazar con la guerra. Intentar restarle importancia a la guerra es repugnante e inhumano", ha comenzado arremetiendo Kesha.

"Absolutamente NO apruebo que mi música sea utilizada para promover violencia de ningún tipo", ha enfatizado. Kesha ha querido dejar claro que "el amor siempre triunfa sobre el odio" y ha mandado un mensaje de amor a sus seguidores, con el que siente que se representa su música.

"Por favor, ámense a ustedes mismos y a los demás en momentos como estos. Esta muestra de flagrante desprecio por la vida humana y, francamente, este ataque a todos nuestros sistemas nerviosos es lo opuesto a lo que yo represento", ha señalado.

Además, la artista ha querido poner el foco en las veces que aparece Trump en los archivos recientemente desclasificados del criminal sexual Jeffrey Epstein calificando al mandatario como "depredador criminal".

"No dejemos que esto nos distraiga del hecho de que el depredador criminal Donald Trump aparece en los Archivos más de un millón de veces", ha concluido antes de publicar otro tuit mencionando directamente a la Casa Blanca diciendo "Dejad de usar mi música, pervertidos".

Sus quejas solo han provocado las burlas del equipo de la Casa Blanca. "Todos estos 'cantantes' siguen cayendo en esto", escribió el jefe de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung. "Esto nos da más atención y más visualizaciones para nuestros videos porque la gente quiere ver de qué se quejan", añadió Cheung.

Las críticas de numerosos artistas

Las denuncias de los artistas a Trump por el uso no autorizado de su música no es nuevo y el listado de quienes se han pronunciado al respecto va desde Adele a The Rolling Stones, Rihanna, R.E.M o Village People, por no hablar del enfrentamiento directo con artistas como Bruce Springsteen o Taylor Swift.

La última fue Sabrina Carpenter, quien denunció públicamente que usase su canción Juno en un vídeo de las detenciones ilegales del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos). "Este video es malvado y repugnante. Nunca me involucres ni a mí ni a mi música para beneficiar tus intereses inhumanos", escribió entonces la cantante.

No obstante, tal y como recordó Manuel López, experto en derecho musical y CEO de Sympathy for the lawyer a El HuffPost, la regulación del uso de música en este tipo de vídeos está más cerca de un anuncio que de una mitin político.

"Al final no deja de ser como un anuncio, ya sea una marca comercial o un partido, y para cualquiera que quiera hacer un anuncio de campaña en televisión se da lo que se llama sincronización, que no te lo autoriza una entidad de gestión colectiva si no que lo gestionas tú independientemente y se llega a un acuerdo económico", señaló entonces.