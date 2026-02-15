Melody,  Nebulossa, Blanca Paloma... ¿y Chanel? Sí, la ganadora del primer Benidorm Fest ha estado en la final y el delirio ha sido general

La gran gala de la final del Benidorm Fest ha conseguido reunir a los rostros y canciones más conocidos del Benidorm Fest. Tras la actuación de Melody, en la apertura, Nebulossa y Blanca Paloma, junto a Vicco, Jorge Fernández, Agoney y Almacor han protagonizado uno de los momentos más emocionantes de la noche recordando parte de las canciones con las que se subieron al escenario de Benidorm y que son historia del certamen.

Recordemos que Melody y Esa diva ganaron en la edición de 2025. Nebulossa y Zorra lo hicieron en 2024. Blanca Paloma y Eaea, en 2023. Y Chanel y su SloMo en 2022, que además quedó en tercera posición en Eurovisión, haciendo historia de nuestro país en el festival europeo de la canción.

Por eso, han sido muchos los que han echado en falta la presencia, una edición más, de la cantante hispano-cubana en este homenaje.

Pero la organización del Benidorm Fest tenía guardada la última bala y Chanel ha aparecido en la parte final para delirio del público del Palau. La cantante ha cantado dos de sus sencillos, con extraordinarias coreografías, y finalmente, sí, ha recordado su famoso SloMo, con su coreografía original, que ha recibido una gran ovación.

Con esta actuación, y como confirmaba el propio Jesús Vázquez, ha vuelto "el chanelazo".