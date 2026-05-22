La confesión más dura de Lola Índigo en 'El Hormiguero': "Necesitaba parar"

Lola Índigo ha vuelto a visitar El Hormiguero, un plató en el que ya se mueve prácticamente como en casa, pero esta vez dejó una de las confesiones más personales y duras que se le recuerdan en televisión.

La artista acudió al programa de Pablo Motos para presentar GRX La Feria, el gran evento que prepara en Granada el próximo 30 de mayo, además de hablar de El Bachatón de la L, su nueva canción junto a Lucho RK. Pero la conversación terminó derivando hacia uno de los momentos más complicados de su carrera reciente.

Y ahí Lola Índigo habló sin demasiados filtros.

Pablo Motos recordó que el pasado septiembre la cantante anunció que necesitaba parar porque su "cuerpo dejó de sentir". Ella explicó entonces todo lo que había detrás de aquella decisión.

"Necesitaba recuperar la ilusión. Fue un año duro a nivel personal y profesional", confesó.

"Mentalmente estaba hecha polvo"

La artista relató que llevaba mucho tiempo acumulando cansancio, presión y problemas físicos mientras seguía adelante sin parar.

"Tuve una lesión, aunque nunca me quejé. Me lo guardé pensando que era una tontería porque nunca me había lesionado", explicó.

Lola Índigo reconoció que sentía una enorme presión por continuar trabajando y cumpliendo compromisos profesionales pese al desgaste.

"Yo siempre tiro y tiro y la gente se acostumbra", resumió.

Pero hubo un momento en el que ya no pudo más.

"Tengo una relación muy honesta con los fans y quería que supieran que estaba agotada. Mentalmente estaba hecha polvo", confesó en una de las frases más comentadas de la entrevista.

"Necesitaba terapia y escucharme"

La cantante también explicó que ese parón fue importante para volver a escucharse a sí misma después de meses de una dinámica frenética.

"Necesitaba terapia, leer, escucharme...", contó.

Aun así, aseguró que siguió adelante durante mucho tiempo porque sentía la obligación de cumplir con todos los compromisos que tenía firmados.

"Como soy una tía cumplida, lo hice", dijo. Pero físicamente llegó un momento en el que el cuerpo le obligó a detenerse. "Me quitas bailar y me quitas la vida", aseguró emocionada.

Granada, Lorca y una conexión "muy fuerte"

Más allá de esa confesión, la artista también dejó otros momentos curiosos durante la entrevista.

Uno de ellos llegó al hablar de Federico García Lorca y de la experiencia de grabar en su casa familiar.

"Fue una sensación fuerte. Saber que dormía allí, que tocaba el piano allí... Yo creo muchísimo en que la energía se queda flotando", explicó.

También contó entre risas el peculiar origen del nombre de su nueva canción junto a Lucho RK, asegurando que la amistad entre ambos se consolidó mientras se sacaban el carnet de conducir en Cuenca.

Pero fue su relato sobre el agotamiento mental y físico el que terminó marcando completamente la noche.

Porque detrás de la imagen de artista imparable, de grandes coreografías y giras gigantescas, Lola Índigo dejó ver durante unos minutos a una persona completamente sobrepasada que simplemente necesitaba detenerse.