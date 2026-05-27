Qué son los 'data brokers' que ha investigado Carles Tamayo y cómo funciona el negocio millonario de los datos

Esta noche se emite el último episodio de Se nos ha ido de las manos, el programa de Carles Tamayo en Televisión Española.

En este tercer capítulo, Tamayo investiga el negocio de los datos personales, centrándose en los data brokers, es decir, las empresas que se dedican a recopilar datos y venderlos a otras empresas.

Para adentrarse de verdad en esta industria, Tamayo y su equipo convierten su empresa en un data broker. El objetivo es construir una base de datos con información que resulte económicamente valiosa.

Pero ¿qué son exactamente los data brokers y hasta qué punto son valiosos tus datos?

Qué son los data brokers y cuánto dinero generan

Los data brokers son empresas que recopilan datos de los usuarios desde distintas fuentes, con el fin de venderlos a terceras empresas, tal y como explica el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). En definitiva, funcionan como comerciantes de datos.

"Estas transacciones de datos se producen al marcar la casilla en la que autorizamos el acceso y cesión de los mismos", detalla el INCIBE en su web. Esto funciona así en una página web o en redes sociales.

Los datos que recopilan son los siguientes:

Registros públicos, por ejemplo, censo y propiedades.

Actividad online.

Redes sociales.

Historial de compras y pagos.

Datos de aplicaciones y geolocalización.

Gracias a esta información pueden crear un perfil muy completo del usuario, con sus hábitos de consumo, sus intereses o su ideología.

La industria de los data brokers generó 290.000 millones de dólares en 2025, según las estimaciones publicadas por Maximize Market Research. Este mismo informe apunta a unos ingresos de 473.000 millones de dólares para 2032. Podría haber más de 5.000 data brokers en todo el mundo.

Tus datos no sólo se usan para campañas publicitarias

Muchas empresas quieren los datos personales de los usuarios para dirigirles campañas publicitarias más efectivas. Al conocer sus hábitos de consumo y gustos personales, resulta sencillo hacerles llegar ciertos productos.

Pero la información también sirve para asuntos de mayor relevancia, por ejemplo, a la hora de llevar a cabo campañas políticas e influir en las decisiones de la sociedad.

Es lo que se conoce como microtargeting político, es decir, construir campañas personalizadas para los votantes y así intentar que se decanten por uno u otro partido.

El microtargeting se basa en grandes volúmenes de datos sobre los votantes, incluyendo información recopilada por plataformas y terceros, esto puede afectar negativamente a los usuarios al manipular la información que reciben, según un estudio publicado por la Universidad de Oxford en 2025.

Cómo proteger tus datos

Si utilizas internet diariamente y eres asiduo a las redes sociales resulta casi imposible no estar expuesto a los data brokers, aunque tienes algunos consejos para poner en práctica y reducir dicha exposición: