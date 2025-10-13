La critican por “romantizar” su forma de vida y arrasa con su respuesta

Hay vídeos en TikTok que te devuelven la fe en la gente y otros que te recuerdan lo fácil que es que te la quiten. Camino, ex concursante de MasterChef 11, subió hace unos días en su cuenta personal un house tour de la casa en la que vive desde hace seis años junto a su pareja: un piso de apenas 25 metros cuadrados en Madrid. Nada del otro mundo. O eso parecía, hasta que los usuarios de esta red social decidieron motu propio que lo suyo era un acto imperdonable de "romantizar la precariedad”.

El primer vídeo mostraba su casa; el segundo, su carácter. Esa respuesta, que acumula ya más de 253.000 reproducciones en TikTok, ha convertido la polémica en lo que se puede considerar una pequeña rebelión contra el juicio moral de las redes. En su larga respuesta, que se acerca a los tres minutos, Camino se dirige a la cámara para responderle, con una buena dosis de sarcasmo, a quienes la acusan de "normalizar la pobreza" en la sección de los comentarios de la publicación previa. “Si tuviese otras opciones, me habría ido”, dice antes de aplicarle la primera dosis de ironía a sus críticos.

Es entonces cuando, para justificar porqué ella y su novia viven en una vivienda precaria, le da la primera en la frente a sus seguidores, con una respuesta brillante, infalible a toda posible crítica y, contra lo que muchos pueden pensar, llena de lógica : "Nos tuvimos que independizar a la fuerza por motivos personales que no son bonitos. No fue porque me apeteciera irme, sino porque tuve que hacerlo. Y sí, voy a romantizar esta triste miseria y voy a ser feliz en ella si me dejáis. Si no, pues lloro. Lloramos todos los días”.

A partir de ahí, el discurso de Camino se convierte en un retrato perfecto de la frustración que muchos jóvenes sienten al intentar emanciparse. “¿Te has informado de lo caro que es irse de casa? ¿De cuántas nóminas te piden? ¿De cuántos avales? ¿Crees que llevamos seis años viviendo aquí porque somos... tontas?”, pregunta, visiblemente indignada, antes de rematar con fina ironía su comentario sobre otra de las repuestas: “Si eres tan rico y te sobra el dinero, pues ayúdanos. Si no, llama al Gobierno y dile que baje los precios porque yo ya les mandé un mensaje y no me respondieron", comenta.

En otro momento del vídeo, Camino reflexiona sobre la dureza de esa situación y se burla de quienes le exigen estar triste. “A partir de ahora, Ro, sepas que todos los días, porque a antonio456 le apetece que lloremos, lloraremos. Vamos a ser unas desgraciadas a partir de ahora. Claro, porque sí. Porque lo ha dicho. Y porque la culpa es nuestra. Claro que sí, la culpa es nuestra, hombre, por hacer un vídeo y subir un vídeo en el que se nos ve felices en una caja de cerillas”, dice a cámara, visiblemente molesta.

También recuerda que hay gente de su edad “que sigue viviendo en casa de sus papis y a todo pagado” y que, a diferencia de ellas, “nosotras llevamos casi diez años sin ayuda, tirando como podemos”. “Estamos solas frente a la realidad, intentando independizarnos solas, tirando como podemos”, añade con resignación.

El texto que acompaña su publicación resume la idea del discurso de Camino: “No voy a callarme ni avergonzarme por compartir que soy feliz pese a mis circunstancias, porque aunque no os lo creáis, seguramente exista gente que está peor que yo. No por tener una casa pequeña o menos dinero hay que estar más amargado. Mi madre siempre me decía que la felicidad va de dentro hacia fuera, y no lo contrario, que es materialismo".