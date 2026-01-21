La dedicatoria a la cámara que ha firmado Carlos Alcaraz es digna de llevarse un Grand Slam
Lo ha hecho tras superar al alemán Yannick Hanfmann en tres sets (7-6, 6-3 y 6-2).
El tenista español Carlos Alcaraz sigue con paso firme en su objetivo de lograr el primer Open de Australia de su carrera profesional y redondear así el Golden Slam (ganar los cuatro grandes al menos una vez), ya que en su palmarés ya lucen dos Roland Garros, dos US Open y un Wimbledon.
Esta madrugada el de El Palmar se ha clasificado para la tercera ronda del Grand Slam australiano al derrotar por la vía rápida al alemán Yannick Hanfmann en tres sets (7-6, 6-3 y 6-2). En la siguiente ronda espera ya el francés Corentin Moutet.
Sin embargo, Alcaraz se ha llevado todos los elogios no solo por su juego, también por la dedicatoria que ha firmado a la cámara una vez terminado el partido. En vez de estampar su firma, el murciano ha querido mandar un mensaje de apoyo a la sociedad española, en concreto, a las víctimas del trágico accidente ferroviario sucedido este domingo en el municipio cordobés de Adamuz.
"Mucho ánimo a lo que está pasando en España", ha escrito en la cámara junto a una carita triste. Además, ha hecho un gesto con las manos como rezando por todo lo que está ocurriendo.
Lo que se sabe del accidente
- Un tren Iryo circulaba desde Málaga a Madrid cuando descarriló sus últimos tres vagones en una recta, cerca de las 19:45 horas.
- De momento, el suceso deja al menos 42 muertos y 39 personas hospitalizadas.
- En ese momento, un tren Alvia que circulaba desde Madrid hacia Huelva recibe el impacto de los vagones descarrilados del Iryo, con 200 personas a bordo provocando que esos dos vagones se precipiten por un talud de cuatro metros.
- El presidente de Renfe ha explicado que no se excedió el límite de velocidad de 250 kilómetros por hora: iban a 205 km/h y a 210 km/h.
- La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) mantiene "todas las hipótesis están abiertas" sobre las causas del accidente.
- Marlaska, por su parte, ha descartado el sabotaje, pero también ha advertido de que "todas las hipótesis están abiertas".
- El tren Iryo había pasado su última revisión hace 4 días y no superaba los cuatro años de antigüedad.