La dedicatoria a la cámara que ha firmado Carlos Alcaraz es digna de llevarse un Grand Slam

El tenista español Carlos Alcaraz sigue con paso firme en su objetivo de lograr el primer Open de Australia de su carrera profesional y redondear así el Golden Slam (ganar los cuatro grandes al menos una vez), ya que en su palmarés ya lucen dos Roland Garros, dos US Open y un Wimbledon.

Esta madrugada el de El Palmar se ha clasificado para la tercera ronda del Grand Slam australiano al derrotar por la vía rápida al alemán Yannick Hanfmann en tres sets (7-6, 6-3 y 6-2). En la siguiente ronda espera ya el francés Corentin Moutet.

Sin embargo, Alcaraz se ha llevado todos los elogios no solo por su juego, también por la dedicatoria que ha firmado a la cámara una vez terminado el partido. En vez de estampar su firma, el murciano ha querido mandar un mensaje de apoyo a la sociedad española, en concreto, a las víctimas del trágico accidente ferroviario sucedido este domingo en el municipio cordobés de Adamuz.

"Mucho ánimo a lo que está pasando en España", ha escrito en la cámara junto a una carita triste. Además, ha hecho un gesto con las manos como rezando por todo lo que está ocurriendo.

Lo que se sabe del accidente