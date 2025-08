La escritora Laura Ferrero habla en estos términos de París "Es la primera vez que estoy diciendo esto en público"

La escritora Laura Ferrero ha estado en la Cadena SER, en la sección No Soporto del Hoy por Hoy, y se ha tenido que mojar sobre cosas que no le gustan. Para sorpresa, ha confesado que no le gusta París.

"Lo que no soporto es que no me guste París porque a todo el mundo le gusta. Es la primera vez que estoy diciendo esto aquí en público", ha comenzado diciendo la autora de libros como Los astronautas, El amor después del amor o Qué vas a hacer con el resto de tu vida.

"Nunca me he atrevido porque todo el mundo siempre dice que qué precioso es, que qué maravilla, que si la ciudad del amor... y mira que he ido veces, pero nada. He dicho muchas veces, sobre todo por trabajo, y me ha acompañado gente que vive allí e incluso amantes de la ciudad, pero nunca lo he logrado", ha reconocido.

Ferrero ha señalado que "hay algo de la ciudad, no sé lo que es, que me expulsa siempre". "Entonces lo que me ocurre es esto, que no soporto no pertenecer a ese club de gente tan inmenso que adora París", ha añadido.

Además, ahí José Luis Sastre, el presentador, le ha comentado que menos mal que no ha dicho Roma. Ferrero, entre risas, ha reconocido que tampoco es que sea fan de la capital italiana.

"Tampoco me gusta mucho Roma porque es muy apabullante. Quizás me gustan más otras ciudades como Berlín o Londres, en las que no te tienes que parar en cada esquina", ha finalizado.