La estilista más viral explica cuáles son las tendencias de moda en las que vale a pena invertir dinero y las que no

La estilista y creadora de contenido Almu Carrión (@almucarrion) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok explicando cuáles son las tendencias de moda en las que vale a pena invertir dinero y las que es mejor ahorrárselo.

"Tendencias en las que ahorrar vs tendencias en las que invertir. Ahorra en zapatos muy llamativos, por ejemplo zapatos metalizados. Porque spoiler: te los vas a poner poco y te dejarán de gustar pronto", ha asegurado Almu.

"Invierte en gafas de sol de calidad y clásicas, por ejemplo las típicas Ray-Ban. O si esas te parece que no te quedan bien, pues cualquier gafa clásica que vaya acorde a la forma de tu cara. Pero invierte, porque ojos solo hay unos", ha recomendado la estilista.

"Ahorra en espejos con formas extrañas y con texturas, porque hoy mola, mañana ya no. Apuesta por lo más simple. No hace falta que no tenga color, puede tener un marco de color pero con formas y texturas te vas a cansar enseguida", ha comentado la tiktoker.

"Invierte en muebles polivalentes o modulares y reversibles. Por ejemplo, una mesa extensible ya te vale para varias personas", ha explicado la creadora de contenido.

"Un sofá modular, que si de repente quieres uno más grande simplemente compras una pieza más, o si decides cambiar la forma de tu sofá lo pones de otra manera. Un sofá con un chaiselongue reversible a un lado o a otro, en eso hay que invertir", ha concluido la estilista.