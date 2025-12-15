El PP de Moreno pierde la mayoría absoluta tras la crisis de los cribados: sólo crece Vox

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento, el 13 de noviembre de 2025, en Sevilla.

El PP-A de Juanma Moreno volvería a ganar las próximas elecciones andaluzas con el 40,2% de los votos y una ventaja de 18,8 puntos sobre el PSOE-A, que obtendría el 21,4% de los sufragios y caería hasta los 25-28 escaños, de forma que los populares podrían mantener por la mínima o perder la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico que lograron en los comicios celebrados en junio de 2022, y ello tras la crisis desencadenada este otoño por los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama de la sanidad andaluza, según el barómetro publicado este lunes, 15 de diciembre, por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

En relación a la anterior edición de este sondeo trimestral, que se publicó el pasado mes de octubre, este nuevo barómetro, realizado entre los pasados días 17 y 28 de noviembre a una muestra de 3.600 personas residentes en Andalucía mayores de edad, y consultado por Europa Press, prevé que Vox sería la única formación que crecería en estimación de voto y repetiría como tercera fuerza más votada en la comunidad, con el 17,5% de los sufragios -cuatro puntos más que los obtenidos en las últimas autonómicas-, superando a Sumar -marca a la que se equipara con Por Andalucía, la coalición de Podemos, IU y Más País, entre otras fuerzas de izquierdas, que concurrió a las andaluzas de junio de 2022-, que sería cuarta fuerza con el 7,5% de apoyo, que serían 0,2 puntos menos que en junio de 2022.

Adelante Andalucía sería la quinta candidatura más votada y obtendría un 6,1% de los sufragios -1,5 puntos más que hace tres años y medio y 0,3 puntos menos respecto al barómetro publicado en octubre-, lo que le aportaría entre dos y tres escaños.

El sondeo refleja que, entre las formaciones con representación parlamentaria actualmente en Andalucía, Vox y Adelante serían las únicas que mejorarían en votos respecto a los comicios de junio de 2022, al obtener un 4% y un 1,5% más en cada caso, respectivamente, mientras que el PP-A perdería un 2,9%; el PSOE-A, un 2,7%, y Por Andalucía, un 0,2%.

Esta edición del Barómetro Andaluz reflejaría el posible impacto en estimación de voto que pudiera tener la crisis derivada de los fallos detectados en el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía, del que comenzaron a publicarse las primeras informaciones a finales del pasado mes de septiembre.

Tres o cinco menos: ya no puede solo

Traducido en escaños, este resultado arrojaría entre 53 y 55 escaños para el PP-A en el Parlamento andaluz, frente a los 58 que tiene en la actualidad, y cuando la mayoría absoluta se alcanza con 55 diputados en la Cámara autonómica, mientras que el PSOE-A liderado por María Jesús Montero bajaría de sus actuales 30 diputados hasta quedarse con una horquilla de 25-28, lo que sería el peor resultado histórico de los socialistas en elecciones autonómicas.

Por su parte, Vox obtendría entre 19 y 22 escaños, cuando en las últimas elecciones autonómicas consiguió 14 parlamentarios; mientras que Por Andalucía-Sumar lograría entre cinco y seis escaños, los mismos o uno más que los actuales cinco diputados de Por Andalucía. El sondeo asigna a Adelante Andalucía, marca liderada ahora por José Ignacio García, entre dos y tres diputados, cuando ahora tiene dos en el Parlamento autonómico.

Esta es la decimocuarta encuesta del Barómetro Andaluz del Centra con datos de estimación de voto desde que se celebraron las elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022 y en lo que va de duodécima legislatura. Es la última del año 2025, que es preelectoral en Andalucía, donde se espera que las próximas elecciones autonómicas se celebren en torno a junio de 2026.