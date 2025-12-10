No es un 'déjà vu': Feijóo vuelve a protagonizar un nuevo momento 'tierra trágame' con un lapsus en plena intervención

Nuevo lapsus del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. De nuevo, se ha vuelto a producir durante el 'cara a cara' que ha protagonizado este miércoles en el Congreso de los Diputados con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Hace escasas dos semanas, en la misma cámara y en el mismo enfrentamiento dialéctico, Feijóo quiso hacer un juego de palabras y bautizar la serie que le harán en unos años al actual dirigente socialista. Sin embargo, se equivocó y lo que dijo provocó mucho cachondeo: "Se va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de presidente y se titulará Anotop... perdón". En ese momento el micrófono se apagó y se quedó sin poder decir el nombre que había pensado para la serie de Sánchez.

Este miércoles, este nuevo error de Feijóo se ha producido durante una sesión que ha estado marcada por el feminismo y las acusaciones por agresión sexual contra Paco Salazar, exalto cargo del Gobierno en Moncloa.

Todo ha comenzado con el dirigente gallego preguntando a Sánchez por los atributos que vio él en personas como "Cerdán, Koldo y Salazar para convertirles en sus hombres de confianza". El presidente del Ejecutivo, en una rápida respuesta, ha contestado que el feminismo da lecciones a todos y ha asegurado que "la gran diferencia es que nosotros asumimos los errores y ustedes se abrazan al error histórico, que es Vox".

La intervención de Feijóo con el fallo

Entonces es cuando ha llegado el turno de réplica de Feijóo... y el nuevo lapsus. "Parece que no es un caso aislado, es un código de conducta. Ya todo el mundo sabe que entre el acosado y la acosada usted está con el acosador. Ha pasado del 'hermana, yo sí te creo' al 'calladita estás muy guapa'", ha comenzado diciendo, apuntando que "las lecciones de feminismo se las debieron enseñar en los prostíbulos, esos que no le constan si financiaron sus primarias".

"El problema de raíz no es ninguno de los suyos, el problema es usted y ahora lo saben las mujeres de su partido", ha continuado. Feijóo ahí ha querido hacer una frase con el término feminismo y le ha salido mal: "El feminismo no se práctica, señor Sánchez... El feminismo no se predica señor Sánchez, se practica".

Ese error en la formación de la frase ha provocado las risas de los presentes, a las que ha reaccionado Feijóo: "Comprendo que se rían porque ustedes ni lo practican ni lo predican". "Están ustedes en los últimos estertores y lo peor de todo es su corrupción y cinismo porque está perjudicando a la imagen de España y por tanto a los españoles. No tienen presupuesto, mayoría... . No huya más. Su tiempo se ha acabado, no sea también el último en enterarse", ha sentenciado.

La réplica de Sánchez

En su respuesta, Sánchez ha evitado darle más bombo al error y ha asegurado que "el acoso laboral, según una encuesta de Igualdad, es un problema estructural, sistémico y que una de cada tres mujeres manifiesta que ha sufrido acoso laboral en su entorno de trabajo".

"Y este Gobierno es el que ha aprobado una ley que hace obligatoria el aprobar protocolos antiacoso", ha comenzado diciendo, antes de referirse a algunos casos sobre presuntas agresiones sexuales del PP en Algeciras y Estepona, que el PP habría ignorado como ocurrió con el caso de Nevenka Fernández en Ponferrada, hace ya dos décadas.

"Este Gobierno es el que más apoya a las mujeres. Cuando subimos el SMI, cuando revalorizamos las pensiones, cuando aprobamos la ley de paridad o con el pacto de Estado contra la violencia de Género o cuando recuperamos lo que ustedes quitaron, que fue la cotización a la seguridad social de los cuidadores de personas dependientes... Este Gobierno apoya a las mujeres y, si hay una amenaza, es la coalición negacionista que usted forma con Abascal", ha concluido.