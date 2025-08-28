La hija de una islandesa enseña cuál es la comida con el que los islandeses están "absolutamente obsesionados"

La creadora de contenido Sonia Carrión (@food.nd.so), una chica española con madre islandesa, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando en un supermercado local cuál es la comida típica en Islandia con la que los islandeses están "absolutamente obsesionados".

"Como hija de una islandesa os voy a enseñar qué es lo que tenéis que comprar si venís a Islandia y queréis probar cosas como típicas y que podéis conseguir en el supermercado", ha comenzado diciendo la usuaria al inicio del vídeo.

"Lo primero, os vais a coger unos cheerios de estos naturales y le echas de esto, que también hay de un montón de sabores. Está buenísimo, es como que pica un poco, está como ácido", ha relatado la tiktoker, enseñando un brick de súrmjolk.

"Esto diría que es lo más típico de desayuno de snack, el flatkokur, que es como una especie de tortilla integral que se pone con mantequilla untada, lonchas de queso y este fiambre, que es una especie de cordero ahumado que se llama hangikjot", ha señalado la española.

"Eso sí, cuando uséis hangikjot para echároslo no cojáis todo el sobre y coged solo una loncha, que está un poco fuertecito", ha aconsejado la creadora de contenido.

"Aquí tenéis toda una sección entera de hardfiskur, que es una especie de pescado seco que está así como tieso, digamos que es como la cecina de Estados Unidos pero en modo pescado. Y bueno, no está mal", ha apuntado la española.

"Si el Choleck es lo típico de España, el Xoko Mjólk este es típico de Islandia, pero tipiquísimo. Aquí están absolutamente obsesionados con el regaliz y con el coco, pero si queréis chocolatinas típicas que le gusten a todo el mundo, os diría que cogieseis estas", ha destacado Sonia, enseñando un paquete de Aedi.

"Y mis favoritas, sin duda, son estas de aquí", ha añadido, enseñando las chocolatinas de marca Hraun. "Este dulce se llama Kleinr y es el que siempre le pido a mi familia que me traiga en España", ha confesado la creadora de contenido.

"Y estos son como una especie de caramelos de regaliz, que aquí están absolutamente obsesionados y veréis como muchas vallas publicitarias promocionándolos, pero no me gustan nada", ha concluido, enseñando los caramelos de la marca Opal.