La norma que Dani García pondría en la hostelería y que viene com polémica: "El otro día casi me peleo con un cliente"

El chef Dani García ha hablado en sus redes sociales de un concepto nuevo que no se ha implantado todavía en España y que, en el caso de que se implante, podría venir con polémica.

El cocinero malagueño ha puesto sobre la mesa lo que son los llamados "precios dinámicos". Es decir, que los precios de los productos de un restaurante cambien en función de la demanda que tenga ese día y que sea más caro comer un viernes que un martes.

"Casi me peleo con un cliente, ¿realmente estamos preparados para los precios dinámicos? ¿Por qué un restaurante tiene que cobrar lo mismo un lunes o un martes a las siete de la tarde que un sábado o un viernes a las diez?", se ha preguntado.

Ha puesto el hostelero ejemplos de precios dinámicos en otros ámbitos como los billetes de avión: "Consulto con mi mujer y a los tres minutos es más caro. Billetes de avión precios dinámicos todo el rato".

Otro ejemplo similar es el de los hoteles, donde también existe el precio dinámico y el coste varía en función de la época del año, de la antelación y de la demanda que tenga el establecimiento.

Por último, ha lamentado el cocinero, que la hostelería sigue anclada en los años 90: "Creo que el futuro tiene que ser otro, que en los días más tranquilos pagues menos y en los días de máxima demanda pagues más".

"No es subir los precios, es gestionar la demanda de una forma inteligente. Creo que en mi sector hay muchas cosas incómodas que nadie se atreve a hablar pero que al final todos tenemos los mismos problemas. Igual que si vas a un restaurante de 15 euros como otro de 300. Al final es lo mismo", ha sentenciado el cocinero en una medida que ha generado un intenso debate en redes.

¿Qué pasa con el menú del día?

Poco después, el cocinero ha tenido que aclarar lo que pasa con los menús del día y si ese tipo de plato entraría en este nuevo concepto de gastronomía que ha puesto sobre la mesa.

"A todos los que habláis de menú del día, no tiene nada nada que ver con lo que estamos hablando. Un menú del día se crea para ofrecer una opción más económica, normalmente con una selección concreta de platos pensada para eso", ha señalado.

Ha defendido García que él en este caso habla de otra cosa: "Los mismos platos, la misma carta y la misma experiencia, pero con precios que pueden variar según la demanda, el horario o la ocupación. Igual que pasa en hoteles, vuelos y en muchísimos otros sectores".

En conclusión, según ha explicado el cocinero, no se trata de abaratar la oferta: "Se trata de ajustar el precio del mismo producto según el momento en que se consume. Es una herramienta de gestión y eficiencia. No una rebaja encubierta".

Ha comentado que entiende el debate "porque la restauración lleva muchísimo tiempo funcionando igual mientras casi todos los demás sectores han evolucionado".