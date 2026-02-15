Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Dani García, chef: "Para hacer bien una tortilla de patata hay cuatro ingredientes: sal, aceite de oliva, patata y huevo"
Consumo
Consumo

Dani García, chef: "Para hacer bien una tortilla de patata hay cuatro ingredientes: sal, aceite de oliva, patata y huevo"

"A partir de ahí es adulterarla", afirmó rotundamente.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
El chef Dani García y su forma de hacer una tortilla auténtica
El chef Dani García desvela cómo hacer una buena tortilla españolaGetty Images

Pocas elaboraciones despiertan tanta pasión en España como la tortilla de patatas. Convertida, casi sin darnos cuenta, en un emblema de nuestra cocina de todos los días, su aparente sencillez ha dado pie a infinitas versiones a lo largo de los últimos años. Aclamada en bares, celebraciones familiares y restaurantes de alta cocina, la tortilla se mantiene como uno de los platos más venerados y discutidos de la cocina española.

En este contexto, el chef malagueño Dani García ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los mayores debates gastronómicos nacionales: ¿lleva cebolla la tortilla de patata? Durante su visita al programa ‘El Hormiguero’ para presentar su libro Cocina en Casa como Dani, el cocinero zanjó la discusión con rotundidad: “para hacer bien una tortilla de patata hay cuatro ingredientes: sal, aceite de oliva, patata y huevo”, y cualquier otra cosa, dijo, es “adulterarla”.

Lejos de zanjar esta interminable polémica, el chef de tres estrellas Michelin explicó también su método para lograr una tortilla jugosa y con sabor puro. Su truco no es añadir cebolla ni otros rellenos, sino incorporar una cucharada o dos de mayonesa elaborada únicamente con aceite de oliva e incorporarlo a la mezcla de patata y huevo. La propia mayonesa refuerza la textura sin introducir un ingrediente ajeno al conjunto.

La tortilla perfecta

El chef malagueño atribuye la idea a una inspiración en platos valencianos que usan alioli para dar cremosidad, aunque él evita el ajo y opta por una emulsión suave de aceite de oliva, según contó en El Español. De este modo, consigue potenciar el sabor del aceite sin restar protagonismo a la patata y el huevo, logrando una textura más jugosa sin alterar los cuatro ingredientes que, según defiende, deben definir la auténtica tortilla de patatas.

Otro detalle que Dani García repite es su preferencia por una tortilla de color más amarillento que tostado. Para lograrlo aconseja cuajar en sartén con una pequeña cantidad de mantequilla, lo que aporta un punto de jugosidad al interior y evita que la superficie adquiera un tono demasiado dorado. Así, la tortilla mantiene una apariencia más pálida y apetecible, con el centro meloso y lleno de sabor, fiel a su idea de respetar el producto sin sobrecocinarlo.

La intervención del chef ha vuelto a alimentar la conversación sobre la tradición y la reinterpretación de los clásicos. En sus palabras se percibe una defensa del respeto al producto y a la simplicidad, unos principios que, según él, deben primar en cualquier casa o restaurante. En cualquier caso, la discusión sigue abierta en mesas y redes sociales: hay quienes abrazan la cebolla, el chorizo o incluso la hierba aromática, y quienes prefieren la versión minimalista de García. 

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO