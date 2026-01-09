La Policía ​recomienda hacer esto antes de tirar las cajas de los paquetes: es un gesto que "lleva unos segundos y evita riesgos innecesarios" 

Si hay una época del año en la que más compras se hacen esa es la de Navidad y las semanas previas a fechas tan señaladas como el Día de Reyes o Nochebuena y la visita de Papá Noel. Desde mediados de noviembre, el consumo medio en los hogares españoles se incrementa respecto al habitual en otras fechas del año.

Desde la implantación del comercio online, la llegada de pedidos procedentes de todo el mundo se ha multiplicado convirtiéndose en la forma favorita para comprar de miles de españoles. Con ello, también ha surgido una nueva amenaza desarrollándose una técnica que pueden usar los estafadores.

Esta consiste en recoger las cajas de los pedidos cuando se tiran a los contenedores y ver si sigue la etiqueta donde se la información con nombre, apellidos, dirección y hasta número de teléfono. Si está, se convierte automáticamente en un peligro para la persona que ha hecho el pedido.

Por ello y ahora que se están deshaciendo de las cajas de las compras realizadas para las Navidades y para ese Día de Reyes, la Policía Nacional ha querido advertir a través de sus redes sociales de la importancia que tiene borrar esta huella.

La advertencia de la Policía

En el mensaje, una agente del cuerpo comienza cogiendo una caja y señalando la etiqueta mientras asegura que "a simple vista es solo una etiqueta, pero para los estafadores es un tesoro".

"Durante estas fechas las compras online se dispara la gran cantidad de paquetes que llegan a tu casa y en las etiquetas viene mucha información: nombre, dirección, número de teléfono", ha proseguido diciendo.

La agente, entonces, ha sido cuando ha avisado explicando que "si tiras las cajas sin eliminar estos datos se los estás regalando a cualquiera que los encuentre y no sabes quién va a acceder a ellos ni con qué intención". Además, ha procedido a dar tres consejos que, como ha apuntado, "solo lleva unos segundos y evitan riesgos innecesarios".