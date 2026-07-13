El abandono entre lágrimas de una colaboradora de Jesús Cintora obliga a RTVE a intervenir: "No bastan las disculpas en privado"

En la noche del sábado el plató de Malas Lenguas, el programa presentado por Jesús Cintora en La 2, vivió un tenso momento que recordó más a otro tipo de formatos que a uno de tertulia política sosegada, como debería ser en la cadena pública.

La colaboradora Marta Gómez Montero abandonó el plató entre lágrimas acusando al presentador de humillarla: "No voy a contestar, Jesús, lo siento, no me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada. He aguantado mucho tiempo, he aguantado por pagar las facturas, por mis hijos, pero ya no aguanto más".

Y prosiguió: "Hay un libro magnífico que se llama El coronel no tiene quien le escriba, en el que la mujer le pregunta al protagonista que qué van a comer, y él le responde que mierda. Pues yo, Cintora, prefiero comer mierda".

Jesús Cintora simplemente espetó un "ella sabrá". Horas después, el terremoto estaba servido en redes sociales, donde el programa se convirtió en tendencia y su presentador fue criticado por los de un bando y aplaudido por los de otro.

Hablan Cintora y José Pablo

El presentador del programa tomó la palabra en redes poco después para pedir disculpas "por el mal rato": "En Malas Lenguas hay y habrá sitio siempre para todas las opiniones. Marta Gómez Montero es una buena periodista y compañera que participa muy a menudo en nuestro programa. Después de hacerlo en privado, quiero trasladar mis disculpas por el mal rato. Marta tiene mi amistad y las puertas del programa abiertas".

El presidente de la corporación, José Pablo López, también se sumó a las disculpas públicas en X y citando el mensaje de Cintora puso: "No bastan las disculpas en privado; por eso quiero hacerlo también en público, abrazarte y ponerme a tu entera disposición para lo que necesites. Nos conocemos desde hace años: eres una magnífica profesional y una excelente persona. RTVE seguirá siendo un espacio donde tu voz y tu talento serán valorados".

María Rey, presidenta de Asociación de la Prensa de Madrid (APM), también se pronunció en sus redes sociales sobre este tenso momento: "Quien califique lo ocurrido en #MalaslenguasN como un acto de victimismo premeditado o no tiene alma o nunca ha sufrido una crisis de ansiedad. No reduzcamos una situación así a una batalla ideológica ni a una pelea entre periodistas. Respeto a todos los que sufren".