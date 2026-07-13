El incendio de Aiguamúrcia (Tarragona) obliga a desalojar cuatro urbanizaciones y al envío del ES-Alert

El incendio que ha comenzado este domingo en una zona boscosa de Aiguamúrcia (Tarragona) ha quemado en apenas dos horas unas 80 hectáreas de masa forestal.

Protección Civil de la Generalitat de Cataluña ha enviado esta mañana un mensaje ES-Alert en el que ordena la evacuación preventiva de cuatro urbanizaciones del municipio de Querol (Tarragona) como consecuencia del incendio declarado ayer en Aiguamúrcia, que sigue activo.

El mensaje, enviado poco antes de las 7 de la mañana a petición de los Bomberos de la Generalitat, ordena la evacuación de las urbanizaciones de Ranxos de Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa y les Cases de Romanill, entre las 7 y las 9 de la mañana.

Protección Civil precisa que la previsión de retorno a las casas de estas urbanizaciones se prevé a última hora de la tarde. El número de vecinos evacuados en estas urbanizaciones se situaría entre los 300 y los 400, según los Bomberos.

Evacuación ordenada sin peligro inminente

Según Protección Civil, no hay un peligro inminente por el fuego, por lo que pide a los vecinos una evacuación ordenada y que se lleven la documentación, medicamentos y los animales de compañía. También indica a los vecinos que dejen la casa y las ventanas cerradas, y la parcela abierta.

El incendio declarado ayer tarde en Aiguamúrcia (Tarragona) ha quemado más de 114 hectáreas de vegetación forestal de la Vall de l'Infern y ha entrado en el término municipal de Pontons (Barcelona).

El fuego obligó a confinar ayer a unas 2.500 personas de los municipios de Aiguamúrcia, la Llacuna, Pontons, Querol y Torrelles de Foix, confinamientos que se mantienen hasta el momento.

Oriol Corbella, inspector de los Bomberos de la Generalitat, ha indicado en una comparecencia esta mañana que han estado trabajando toda la noche con el dispositivo organizado ayer, con 260 bomberos y 71 vehículos.

El incendio que ha comenzado este domingo en una zona boscosa de Aiguamúrcia (Tarragona) ha quemado en apenas dos horas unas 80 hectáreas de masa forestal, impulsado por el viento de marinada. EFE/Cuenta de Bombers en X

La previsión: "No quiere decir que esté estabilizado"

Los efectivos han estado trabajando para contener los dos flancos del incendio y han conseguido perimetrar el fuego, "lo que no quiere decir que esté estabilizado". "Tenemos muchos focos secundarios que han saltado de los propios flancos, sobre todo en la cabecera del flanco izquierdo, que vemos que no está estabilizado, aunque el fuego no está creciendo", ha detallado el jefe de Bomberos.

"Ahora con la marinada que entrará y con el aumento de temperaturas y el descenso de la humedad se puede reactivar", ha advertido Corbella, que ha precisado que el área en la que trabajan es de unas 170 hectáreas, y que la superficie quemada no ha subido desde ayer.

"Las igniciones que prevemos que se puedan reiniciar en las zonas mas inestable las iremos controlando", ha indicado Oriol Corbella, que ha augurado que si consiguen contenerlas a lo largo del día por la tarde se podrá valorar si el incendio se puede dar por estabilizado.