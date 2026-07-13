Rihanna desata la locura al volver a subirse al escenario en un concierto de Jay-Z

Rihanna ha vuelto. Al menos, a subirse a un escenario. Eso sí, lejos de organizar una tan ansiada gira por sus fans que llevan generando rumores y especulando con un posible regreso de la de Barbados los 10 años que lleva sin actuar en directo (salvando la Super Bowl), lo ha hecho por la invitación del que fue uno de sus mentores y descubridores: Jay-Z.

La cantante actuó este 12 de julio en el Yankee Stadium en Nueva York como parte del espectáculo del 30º aniversario de carrera de Jay-Z, que conmemora su disco Reasonable Doubt, donde también se han subido estrellas como su mujer, Beyoncé, su hija, Blue Ivy, u otros artistas de la talla de Eminem o Alicia Keys.

Lejos de interpretar Umbrella, la canción con la que Jay-Z la fichó para el sello Def Jam Records en 2005 —y que se convirtió en su primer hit mundial después de su debut con Pon the replay, que la llevó a su descubrimiento por parte del productor y rapero— ambos cantaron juntos Run This Town y su hit B*tch Better Have My Money.

Desde su descubrimiento, Jay-Z ha mantenido una estrecha relación con Rihanna considerándose uno de sus mentores e impulsores de su carrera, colaborando además de en las mencionadas canciones en temas como Talk that Talk.

La sorpresa para los asistentes fue mayúscula, que vieron cómo la de Barbados se subía al escenario con gafas de sol, pantalones de piel negros y top marrón de piel con un ribete de pelo en la parte superior y empezaba a entonar los acordes de estos grandes éxitos.

"¿Todos sabéis que estoy oxidada, verdad? Ha pasado un tiempo. ¿Todos estáis conmigo ahora mismo?", dijo ante sus asistentes que no dejaban de gritar y ovacionarla en la que es su primera actuación en un concierto en varios años.

Un hito en 10 años de sequía marcados por la Super Bowl

A pesar de interpretar solo dos canciones y hacerlo como invitada, que Rihanna se haya subido al escenario con Jay-Z marca todo un hito en la trayectoria de sus últimos años, dedicada a su familia junto a A$AP Rocky, con quien ha tenido tres hijos en los últimos cuatro años, y en su negocio con la marca de cosmética y lencería Fenty.

De hecho, Rihanna no hace una gira desde 2016 cuando pasó por Barcelona con su Anti World Tour, la gira del que es su último disco de estudio. No obstante, hizo un impás en su parón para actuar en la Super Bowl 2023, anunciando ante el mundo por sorpresa el embarazo de su segundo hijo, donde sobre unas plataformas hizo prácticamente toda su actuación en altura.

Sin embargo, a excepción de un concierto privado en India en 2024 o de una fugaz actuación en los Oscar 2023, Rihanna no ha compartido escenario con ningún artista ni mucho menos ha hecho un espectáculo en solitario. Lo que sí ha publicado son varias canciones. En 2020 lanzó Believe it, junto al rapero canadiense Partynextdoor, y en 2022 y 2025 hizo lo propio con las bandas sonoras de Black Panther y Los Pitufos, Lift me up y Friend of mine, respectivamente.