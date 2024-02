La queja de esta clienta del Lidl tras darse cuenta de lo que le ha pasado con un descuento

La usuaria de TikTok @aire_entre_los_dientes se ha quejado a través de su cuenta de esta red social de lo que se ha dado cuenta con los descuentos al ir a comprar al supermercado Lidl. Ha pedido a sus seguidores que observen a ver si les pasa también lo mismo.

"Quizá esto haya estado pasando siempre… y recién ahora que estoy ahorrando al máximo por el tema de Vitaldent, que me fijo más en los precios y ofertas en los supermercados. No es un día o dos.. es CADA DIA. Por favor", escribe en la descripción del vídeo.

Concretamente, se queja de que los descuentos que hay en cada producto no se aplican muchas veces a pesar de estar dentro de la fecha que marca. Incluso señala que ha tenido que pedir la hoja de reclamaciones y quejarse.

"Estoy saliendo del Lidl, en estos carteles pone la fecha y el descuento, pero muchas veces no se da cuenta la gente porque a pesar de estar dentro de fecha no lo hacen y no devuelven ese dinero. Yo ayer lo hice y pedí la hoja de reclamaciones", asegura.

Explica la usuaria que habló con el encargado y le dijo que siempre pasaba y que no coincidía y él me dijo que era la primera en pedirla y en quejarse. Por eso, ha pedido a sus seguidores que si se dan cuenta lo hagan.