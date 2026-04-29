Una reportera de 'Mañaneros 360' se sale del guion para contar cómo le afecta el fin de la prórroga de los alquileres

Este miércoles se ha vivido un momento muy poco habitual en la televisión: una reportera del programa Mañaneros 360, de TVE, ha relatado su propia experiencia como inquilina de una vivienda tras conocer el fin de la prórroga de los alquileres.

"Saben ustedes que nuestros reporteros cubren la información, pero a veces también son la información", ha comentado Javier Ruiz durante la conexión con María Fortu, quien estaba informando sobre el desahucio de una familia vulnerable.

"María, tu estás en la situación que estamos denunciando. A ti hoy te empiezan a plantear la pregunta de subida de alquiler o te vas a la calle, a ti tu casero te ha dicho 'mil euros más'", ha planteado el presentador de TVE.

"Mira, Javier, hace apenas dos semanas nosotros recibimos un burofax, porque llevamos ya cinco años en la misma vivienda, y nos dicen que nos echan. No tenemos otra opción, si no tenemos que pagar 1.000 euros más, pero ya nos plantearíamos pagar 600 euros por una habitación", ha denunciado María Fortu.

"Pasaríamos a pagar 600 euros"

Tras contar su situación, ha destacado que ella y sus compañeros de piso se acogieron a la prórroga de alquileres, pero tras ser tumbada este martes en el Congreso, "estamos a expensas porque el 14 de agosto a mí me echan de casa".

Javier Ruiz, que no daba crédito mientras escuchaba, le ha preguntado directamente "cuánto estáis pagando". "Ahora mismo pagamos 450 euros con los gastos incluidos, pero claro pasaríamos a pagar 600 euros, a parte de los gastos, por una habitación", ha explicado la reportera.

"O sea, es una subida del 60%. ¿Os están diciendo de un día para otro que el alquiler os va a subir un 62%?", ha preguntado el presentador de Mañaneros 360, a lo que María Fortu ha contestado afirmativamente.

"Claro, al final nosotras no podemos afrontar esa subida. Somos cuatro trabajadoras, somos cuatro jóvenes que estamos intentando salir adelante, pero con estos precios no nos dejan, básicamente", ha vuelto a denunciar la reportera.