Taylor Swift registra como marca su propia voz y su imagen para frenar los deepfakes generados con inteligencia artificial

La cantante Taylor Swift, de 36 años, ha dado un paso más en la protección de su identidad en el mundo digital y su equipo legal ha iniciado el proceso para registrar oficialmente su voz y su imagen como marcas comerciales. El objetivo es frenar los deepfakes generados con inteligencia artificial, tal y como recoge The Guardian.

La compañía que gestiona los derechos de la artista ha presentado varias solicitudes. Entre ellas, destacan dos que buscan proteger frases muy asociadas a Swift cuando habla, como una forma de evitar imitaciones de su voz. "Hey, it's Taylor Swift" o "Hey, it's Taylor" son algunos ejemplos.

La tercera solicitud se centra en una imagen muy reconocible de la cantante, quien ostenta 14 premios Grammy y es la artista más premiada en los American Music Awards y Billboard Music Awards, durante uno de sus conciertos, donde aparece en el escenario "sosteniendo una guitarra rosa, con una correa negra y vistiendo un body iridiscente multicolor con botas plateadas".

Esta decisión llega en un momento en el que cada vez son más frecuentes los contenidos creados con IA que imitan a celebridades. En el caso de Swift, ya han circulado en internet imágenes falsas generadas digitalmente, algunas de contenido sensible.

El objetivo de este tipo de registro es establecer límites legales para que cualquier uso de su voz o su imagen tenga que contar con su autorización, lo que podría dificultar la creación de deepfakes o imitaciones engañosas.

No es la única que se ve obligada a tomar este tipo de decisión. Otras figuras públicas, como Matthew McConaughey, también han empezado a explorar herramientas legales similares para proteger su identidad frente al avance de la IA, que permite recrear voces e imágenes con gran realismo sin necesidad de grabaciones originales.

"Mi equipo y yo queremos tener la certeza de que, cuando se utilice mi voz o mi imagen, sea porque yo lo he aprobado y dado mi consentimiento", señaló McConaughey en un comunicado. "Queremos establecer un perímetro claro en torno a la propiedad intelectual, donde el consentimiento y la atribución sean la norma en un mundo de inteligencia artificial", agregó entonces.