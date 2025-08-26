La respuesta de Ada Colau a abrir una discoteca 24 horas en Barcelona: "Yo creo que se podría hacer" 

La DJ y productora Cora Novoa (@cora_novoa) ha entrevistado en su podcast a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, y le ha preguntado cuál su opinión sobre la posibilidad de abrir discotecas 24 horas en la ciudad condal.

"Salió una noticia de que, creo que era en Reino Unido, habían vuelto a abrir un club que no cerraba. Era 24 horas. En Berlín hay sitios que son así. ¿Tú crees que esto puede ser posible en Barcelona, hacer algo así?", le ha preguntado la DJ a Colau.

"Yo creo que se podría hacer buscando muy bien el sitio, porque evidentemente un lugar donde haya un flujo constante en los entornos, por mucho que pongas guardia urbana o agentes cívicos, es algo complicado", ha respondido Ada.

"Entonces la ubicación sería muy importante, pero bien hablado y bien planificado...", ha añadido la exalcaldesa de Barcelona, dejando la puerta abierta.

"Se podría hacer, ¿no?", le ha preguntado de forma más directa la entrevistadora, a lo que la política ha respondido: "Se podría hacer como algo singular".

"Me pareció interesante cuando lo vi porque dije: 'Ay, qué guay'. Porque creo que se ha estigmatizado sobre todo en ciertos países tanto la noche que parece que no funciona", ha comentado la productora musical.

"A mí, por ejemplo, cuando vivía en Berlín me gustaba mucho salir los domingos, porque yo curraba los fines de semana. Entonces yo el domingo por la mañana desayunaba y yo me iba al club. Pero es que es un flujo de gente y de propuestas. Hay unas propuestas diurnas, nocturnas...", ha comentado la DJ.

"Entonces, todo depende, yo creo, de cómo eduques y del sentido común, es que no hay más", ha añadido la entrevistadora. "Exacto. El tema de la educación es clave. Como comunicas las cosas y a qué valor asocias", ha estado de acuerdo Colau.