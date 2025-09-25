La respuesta de Emma García a si le da miedo hablar de política

La presentadora de Telecinco Emma García ha comenzado cuarta temporada del programa Fiesta y, para celebrarlo, ha concedido una entrevista al medio 20 Minutos en la que ha sido preguntada por el motivo por el que no se moja de asuntos políticos o espinosos.

"¿Le da miedo hablar de política en su programa? Nunca ha enseñado la patita hacia uno u otro lado…", le han planteado durante toda la conversación.

"No, no me da miedo la política. En cualquier caso, no me me extraña que no me pilléis, porque tampoco me pillo yo. Estoy en un momento de crisis total. No me importa quién, si no cómo, cuándo… y con coherencia. Así que hay veces que esto lo encuentro en un lado, en otro o… en ninguno", ha contestado la comunicadora.

Además, también ha contestado a si su propuesta promueve el entretenimiento frente a la crispación que hay en muchos otros programas. "El entretenimiento es compañía y una de las enfermedades de esta sociedad es la soledad", ha apuntado.

"La realidad es tan dura que es necesario encontrar pequeñas vías de escape que nos ayuden a liberarnos un poco de esa crispación", ha añadido García, que se ha definido como una persona que se siente bien y que trabaja cada día para que todo esté en orden y que está preparada para lo que pueda ocurrir.

A pesar de llevar ya muchos años en televisión a nivel nacional en Telecinco, García se distingue de otros presentadores y colaboradores de la casa como Ana Rosa Quintana, Belén Esteban o Jorge Javier Vázquez en que nunca ha acostumbrado a sus seguidores a mojarse en temas políticos. El contenido de su programa, igual que antes en el magazine Viva la vida, se fundamenta en temas de corazón, aunque también aborda asuntos sociales y del día a día.