El descubridor de Lamine Yamal recuerda lo que le diferenciaba del resto cuando era un niño: "Tenía una pintita así rarilla"

Entre los nombres propios de la selección española campeona del mundo han destacado por su calidad y juventud Pau Cubarsí y Lamine Yamal. A sus 19 años, ambos han hecho un gran torneo, y da la casualidad que se formaron juntos en la cantera del FC Barcelona.

Jordi Roura, exresponsable de cantera del FC Barcelona y una de las personas que detectó su potencial cuando apenas eran unos niños. Durante una entrevista en El Larguero, Roura recordó cómo se produjo el primer contacto con Lamine Yamal.

El joven futbolista llegó a los informes de la red de captación azulgrana cuando tenía apenas siete años. Tras recibir buenas referencias, el técnico decidió desplazarse para verlo jugar en persona y se quedó alucinado desde el primer momento.

"Tenía siete años, sí que es verdad que tenía comportamientos, tenía cosas fuera de lo normal. Tenía una pintita así rarilla, un poco enclenque, pero hacía cosas ya con esa edad que eran diferenciales", explicó Roura en el programa de la SER.

Una vez incorporado al sistema de formación del Barça, los técnicos comprobaron que estaban ante un futbolista especial. Con Pau Cubarsí ocurrió algo parecido. Los responsables de la cantera siguieron de cerca su evolución en distintos torneos y pronto advirtieron sus cualidades.

Además, el club atravesaba entonces una etapa con escasez de centrales prometedores, lo que aumentó el interés por un jugador que destacaba por su inteligencia táctica y madurez. Para Roura, la progresión de ambos ha sido espectacular, especialmente si se tiene en cuenta que todavía no han cumplido los veinte años.

Lamine Yamal, héroe nacional

Pese a no haber destacado como muchos esperaban en este Mundial, Lamine Yamal es una de las estrellas de la Selección. Nadie puede discutírselo después de que, con apenas 19 años, se ha hecho amo y señor de la banda derecha.

Más allá de su talento para el fútbol, Lamine también se ha convertido en un símbolo de la España diversa y plural del siglo XXI. Hijo de inmigrantes, muchos ven en él un ejemplo de integración en la sociedad.

Un valor muy necesario en los tiempos que corren, especialmente después de que muchos pusieran en cuestión que representara a España por su color de piel. A todos ellos se ha encargado de recordarles que nació en Mataró, y que, como Nico Williams, nacido en Pamplona, es español.