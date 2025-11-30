Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Lo que han vuelto a poner en el centro de Madrid por Navidad provoca cientos y cientos de comentarios
Navidad

Lo que han vuelto a poner en el centro de Madrid por Navidad provoca cientos y cientos de comentarios

No es para menos.

Sergio Coto
La iluminación que han instalado en Madrid por la Navidad.
La iluminación que han instalado en Madrid por la Navidad.Marcos del Mazo

Muchos puntos de España ya han dado la bienvenida a la Navidad y lo han hecho con celebraciones, actuaciones, música, pero hay una cosa que no ha faltado: mucha, mucha iluminación.

Los árboles y los adornos iluminados serán protagonistas en el centro de las grandes ciudades, pero también en algunos pueblos que se vuelcan con la decoración navideña durante todo el mes de diciembre. Una de las últimas, Murcia, ha contado con la asistencia del actor Richard Gere que acompañó a varios niños de la Fundación Aladina en el encendido.

Una de las ciudades que se ha adelantado para dar la bienvenida a la Navidad ha sido Madrid. El Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida organizó el encendido el pasado 23 de noviembre.

Fue el doble campeón de rallys, Carlos Sainz, el encargo de presionar el botón que ha puesto en marcha las más de 13 millones de bombillas LED, 7.134 cadenetas, 126 cerezos luminosos y trece grandes abetos que pondrán luz y color a la capital durante estas fechas.

Pero, como ha ocurrido otros años, hay una iluminación que el Ayuntamiento de Madrid sigue colocando en la zona de Nuevos Ministerios que causa bastante sorpresa y, en algunos casos, también cabreo.

El Consistorio madrileño lleva varias navidades colocando en el puente de Joaquín Costa una iluminación con los colores de la bandera de España por los dos lados de la estructura

Ha sido la periodista Rosa María Artal la que ha compartido una imagen de la iluminación navideña. "Iluminación navideña de Madrid. Es tan hortera el pobre Almeida", ha señalado en el tuit.

Han sido cientos y cientos de usuarios los que han reaccionado a la escena. Algunos han asegurado que es "Navidad, no el día de la Constitución", mientras que otros han bromeado con un "feliz fachavidad madrileños".

