La tajante opinión de una vendedora de Vinted española sobre las compradoras francesas

La creadora de contenido conocida como @Ytusinfiltro ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contado lo que opina de vender ropa por la plataforma de Vinted a las chicas francesas.

"Me cago en las putas francesas del Vinted. He tomado una decisión y es que no voy a vender nunca nada más a ninguna francesa. Me tienen hasta los cojones", ha confesado la usuaria, visiblemente indignada.

"Storytime de como una francesa me está intentando timar en mi puta cara. Os cuento la movida. La tía esta me ofrece 14 euros por una camiseta de Levis que tengo a 20", ha la tiktoker.

"Le digo, oye, ¿qué te parece 16? He enviado el día 12 y hoy sale que le ha llegado y pone, problemas tras la entrega. Yo, ¿problemas de qué? Que el artículo está dañado, con todos sus cojones", ha manifestado la española.

"Tiene una sombrita de nada que se apreciaba en las fotos y dice que está dañado y la tía se lo quería quedar. Esto, esta cosa de aquí, se refiere a esto, lo cual sale en las fotos", ha matizado la vendedora.

"Y la camiseta está nueva con etiquetas, o sea, literal. O sea, es que la camiseta está perfecta. Aquí se ven las etiquetas puestas. Que es que no es ni mancha mancha porque es que esta camiseta no se ha puesto nunca", ha criticado la usuaria.

Mismamente de haber estado en la bolsa nueva, o sea, pues la pava alega esta foto a la incidencia. guau esa guau guau una cosa increíble pues la muy cerca ha hecho la incidencia para quedarse con la prenda y quedarse con el dinero y todo y al final como obviamente las opciones que te pone 20 yo puesto que una polla.

"Pues devuelve melo sabes que te den por el intentaré quitar las manchas y dependiendo del resultado lo conservaré o te lo enviaré de vuelta como intentes quitar la mancha y le quites la etiqueta voy a francia y que arrancó la capa es que luego vas a su perfil y esta pava tiene los santos cojones de vender lo siguiente", ha relatado la tiktoker.

Unos calcetines que tienen hasta bolillas y pelos de yo que sé qué poniendo que son nuevos y etiquetas tienes un coño de aquí a lo groño reina te lo juro hasta el coño estoy de las francesitas que te piden las medidas, que te racanean hasta el último céntimo y que encima ahora se me ponen tontorronas.

"Es que nunca me han intentado timar en 20D nunca es la primera vez pero es que te juro Entiendo por qué la gente odia tanto a los franceses", ha concluido la creadora de contenido.