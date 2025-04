Lanzan un importante aviso respecto al nuevo DNI: ni se te ocurra hacer esto 

El usuario de TikTok @tu_blog_fiscal ha recomendado a todo el mundo que se fije muy bien a la hora de descargar la aplicación MiDNI para comprobar que efectivamente se trata de la app oficial.

Todo ello después de que el Gobierno haya anunciado el lanzamiento del nuevo DNI digital a través del teléfono móvil, que permite a los ciudadanos realizar acciones cotidianas que requieren su acreditación presencial para el registro en un establecimiento hotelero, alquilar un coche, asistir a un concierto o para recoger un paquete de Correos. Dentro de un año, además, también se podrán realizar trámites en Internet.

@tu_blog_fiscal subraya que, por ahora, "este DNI virtual no va a tener validez, por ejemplo, para viajar ni para hacer trámites administrativos".

"Cuando hablamos de esto significa que no te va a servir para identificarte por ejemplo para hacer algún trámite con la agencia tributaria. Para eso tienes que utilizar clave pin, certificado digital, o algún número de referencia", señala.

"Cosas buenas: no necesitas el DNI físico y, si te lo dejas en casa si lo tienes en la app para identificarte, por ejemplo, ante la autoridad lo podrías utilizar. Aunque recuerdo que el DNI no es obligatorio llevarlo encima, pero si te lo requiere un agente y no lo tienes probablemente te llevan a comisaría para identificarte", señala.

También apunta algunas "cosas malas": "Todo lo virtual se convierte en posible estafa. O esta app tiene un mega sistema de seguridad que sea imposible que los ciberataques le afecten o se corre cierto riesgo como en todas las aplicaciones".

"El problema es que es información muy sensible. Se supone que habrá mil controles de ciberseguridad y de la mejor calidad, pero al final los ataques de los hackers no paran de renovarse y por eso siempre hay algo de riesgo", lamenta.