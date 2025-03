Las palabras de Lola Herrera sobre la inmigración pueden hacer reflexionar a más de uno

La actriz Lola Herrera ha estado en el programa de La Hora Extra, de la Cadena SER y conducido por Danial de la Fuente, donde ha reflexionado sobre el "mundo en el que habitamos", que para ella en la actualidad "es un mundo muy loco y muy deshumanizado", especialmente en cuanto a la migración se refiere.

La vallisoletana, de 89 años, acaba de estrenar Camino a la Meca, la obra de teatro de Athol Fugard, en la que interepreta a Helen Martins, la escultora sudafricana que se rebeló contra el apartheid y contra una sociedad conservadora y racista.

De la Fuente le ha recordado una de las escenas incluidas en la obra, en la que Elsa, personaje interpretado por la hija de Herrera, Natalia Dicenta, se para en un momento dado, cuando va de camino a casa, para ayudar a una mujer negra y su hijo. El presentador ha expresado sobre este episodio de la obra de teatro que, de vivirlo "hoy, ni siquiera nos hubiéramos parado", porque en la actualidad "nos han metido miedo hacia el diferente", lo que ha acabado provocando un sentimiento de "indiferencia hacia el pobre" en gran parte de la sociedad.

Herrera ha estado de acuerdo en que hay "un porcentaje grandísimo de indiferencia", en el que el "miedo es más un postureo que una realidad". En este sentido, respecto a las políticas de ultraderecha sobre las personas migrantes, la intérprete ha asegurado que es un error "culpar a los migrantes de todo lo que nos pasa", sobre todo teniendo en cuenta que "nosotros hemos sido migrantes toda la vida".

"Me parece que hay gente que habla sin pensar siquiera, no piensa, no sabe lo que dice y tampoco en el mundo en el que vive", ha asegurado la actriz sobre esos discursos de odio hacia los migrantes que la gente hace suyos sin ser realmente consciente, y realmente "no saben el mundo en el que viven".