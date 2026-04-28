Le critican a Pathé Ciss, futbolista del Rayo Vallecano, una falta de ortografía y su respuesta es de Balón de Oro

El futbolista senegalés del Rayo Vallecano Pathé Ciss ha sido protagonista en las últimas horas por una publicación compartida en su perfil de X después de que el equipo madrileño empatara el pasado fin de semana con un 3-3 con la Real Sociedad.

El mediocentro criticó la actuación arbitral de Pulido Santana y Guzmán Mansilla durante el partido, especialmente después de que el VAR anulara el 2-2 de Pedro Díaz por un penalti previo en su área y que acabó con Mikel Oyarzabal anotando el 1-3 y provocando el enfado en el conjunto franjirrojo.

"Una pregunta gente, crees que los árbitros dan las mismas charlas sobre las reglas lo que está prohibido o no, lo que es falta o no, lo que es penalti o no, las sanciones, los comportamientos o acciones que pueden ser punibles como tarjetas rojas, etc en todos los clubes de la liga antes del comienzo del campeonato? Yo personalmente no lo creo", tuiteó Ciss, mostrando su descontento con la labor arbitral.

De las respuestas que recibió le llamó la atención la de un usuario del equipo donostiarra, que le recriminó que en su tuit no añadiera espacios después de las comas: "Faltan las charlas de ortografía. Después de la coma un espacio, por Dios!".

La reacción de Ciss

La respuesta del mediocentro del Rayo Vallecano no tardó en llegar y fue muy aplaudida en redes: "No he nacido hablando ni escribiendo español amigo, eso creo que lo sabes mejor que nadie, así que no te dejes ver como un tonto y lo más importante en esta vida es entender, cosa que gente como tú por ejemplo no saben o ignoran".

La publicación de Ciss se ha hecho viral y está teniendo un gran recorrido en X al superar ya las 57.000 reproducciones, los 2.000 me gusta y haber sido compartido más de 200 veces.