Taylor Swift planta cara a la IA, ¿qué supone que haya registrado su voz y su imagen?

Taylor Swift está inmersa en su "era" de showgirl tras la presentación de su disco el pasado otoño The life of a showgirl y también ultima los detalles de su compromiso con el jugador de los Kansas Chiefs, Travis Kelce. Pero esto no impide que trate de prevenir ante el potencial uso de su música y su imagen por parte de la IA.

La inteligencia artificial es un debate cada vez más presente en la industria musical, donde herramientas de creación como Suno están a la orden del día, pero donde también han entrado grandes majors como Warner Music, que llegó el pasado año a un acuerdo con la plataforma.

Aunque artistas como Billie Eilish, Nicki Minaj o Katy Perry ya habían mostrado su desacuerdo con estas herramientas a través de un manifiesto contra la IA en la industria, Swift ha sido la primera que ha tomado cartas en el asunto registrando su voz y su imagen en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, siguiendo los pasos de lo que recientemente ha hecho el actor Matthew McConaughey.

El pasado 24 de abril la artista acudió a la oficina de patentes para registrar bajo el nombre de su agencia de representación, TAS Rights Management,

dos grabaciones, una en la que dice "Hey, it's Taylor Swift" y otra diciendo "Hey, it's Taylor". Asimismo, registró una de sus imágenes más icónicas del Eras Tour, que describe la propia oficina como "una fotografía de Taylor Swift sosteniendo una guitarra rosa con una correa negra y vistiendo un body brillante multicolor con botas plateadas. Está de pie sobre un escenario rosa frente a un micrófono multicolor con luces moradas de fondo".

La medida de Swift llega después de que la artista haya sido víctima en numerosas ocasiones de deepfakes y creaciones con IA a raíz de su imagen como la que hizo el propio Donald Trump en su última campaña presidencial en 2024 o incluso en montajes pornográficos.

¿Cómo puede ayudar esto a proteger a Swift contra la IA?

El abogado especialista en propiedad intelectual Josh Gerben se ha hecho eco de la noticia de Swift en su blog y la ha comparado con el reciente registro de imagen y vocal del actor Matthew McConaughey. Según explica, esta medida puede servir para "defender sus derechos de nombre, imagen y semejanza" y tomar represalias legales en caso de un mal uso de la misma.

"En teoría, si se presentara una demanda por el uso de la voz de Swift por parte de una IA, ella podría alegar que cualquier uso de su voz que suene como la marca registrada viola sus derechos de marca", señala en su blog el especialista, quien recuerda que en el caso de la imagen "tiene un propósito similar".

"Al proteger un elemento visual distintivo, como el mono y la pose que Swift suele usar, su equipo podría obtener argumentos adicionales para presentar demandas contra imágenes manipuladas o generadas por IA que se asemejen a ella", recuerda.

No obstante, todavía no ha habido litigios respecto al uso que puede hacer la IA de imágenes registradas por particulares. Pero Gerben apunta que puede suceder de forma similar a los derechos de propiedad intelectual que tienen las grandes compañías.