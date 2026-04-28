Sumar reactiva la propuesta de ley de nacionalidad para saharauis en el Congreso

Imagen de archivo de una manifestación por los 50 años de resistencia del pueblo saharaui, en noviembre de 2025 en Madrid.

Una ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso se reunirá este martes para estudiar a puerta cerrada la proposición de ley para conceder la nacionalidad a saharauis, una iniciativa impulsada por Sumar que todavía no cuenta con respaldo del PSOE y cuya tramitación lleva más de un año parada en el Congreso.

El socio minoritario del Gobierno planteará a los grupos media docena de enmiendas transaccionales para ver si concitan consenso y permiten avanzar en la ponencia. Con esas enmiendas sintetizan las propuestas registradas por casi todas las formaciones a excepción de las del PP, que no han visto opción de sintetizar. En todo caso, fuentes del grupo plurinacional esperan que los populares sigan adelante con su compromiso favorable a aprobar esta ley.

La semana pasada los grupos parlamentarios a excepción de PSOE, Junts y Vox se reunieron con el Frente Polisario para avanzar en esta normativa, tras quedar fuera los apátridas del proceso de regularización de migrantes sin papeles. Allí se acordó reactivar la proposición de ley que permite otorgar la nacionalidad a saharauis nacidos bajo la administración española. Incluso desde de Sumar se avisó de que, cono sin el PSOE, hay una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar la norma.

Sumar celebra el desbloqueo de la tramitación

Este lunes el portavoz de Sumar en la Comisión de Justicia, el dirigente de IU Enrique Santiago, ha informado de la reunión para tratar la ponencia y ha calificado de "buena noticia" que se haya desbloqueado "por fin" la propuesta de ley para la nacionalidad de las personas saharauis, recordando que su toma en consideración por el Pleno del Congreso fue en marzo de 2025.

Santiago ha destacado que trabajan para mantener esa mayoría parlamentaria que dio el visto bueno a tramitar esta norma y anima reconsiderar su postura a las formaciones que se abstuvieron o votaron en contra, en clara referencia al PSOE que se opuso a la toma de consideración de este texto hace un año.

El diputado ha pedido que los socialistas contribuyan a sacar adelante esta ley, que es una "obligación ética e histórica" con el pueblo sahararui, que no hace tanto fueron españoles y que tienen "discriminaciones en el Código Civil realmente sorprendentes".

Aparte, ha vuelto a incidir en las dificultades en el proceso de regularización de migrantes para que entren los solicitantes de apatridia, que deben renunciara esa petición y que supone una discriminación en relación a otros colectivos.

"Estamos trabajando para buscar una solución de forma que este colectivo tenga las mismas posibilidades y las mismas soluciones de acceso a derechos que van a tener todas las personas que están optando al proceso de regularización".