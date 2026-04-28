Trump pide la cabeza de Jimmy Kimmel por un chiste sobre viudas y Melania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió esta pasada noche el "despido inmediato" del presentador Jimmy Kimmel, después de que su esposa Melania pidiera a la cadena ABC que tomara medidas contra el comediante. La causa: una parodia en la que hizo comentarios sobre el mandatario y la primera dama.

"Jimmy Kimmel debería ser despedido inmediatamente por Disney y ABC", afirmó el republicano en su red Truth Social, afirmando que lo dicho por el humorista en su programa del pasado jueves es "una despreciable llamada a la violencia".

Durante el programa Jimmy Kimmel Live del citado día, el conocido presentador realizó una parodia de lo que diría si fuera el comediante elegido para animar la cena de los corresponsales que cubren la Casa Blanca, a la que asistía por primera vez el presidente junto a su esposa Melania y varios jefes de agencia de su gabinete, lo que no fue del agrado de la primera dama.

La primera dama inició este lunes con un mensaje en su cuenta de X, en el que criticó a Kimmel por sus comentarios del jueves sobre la cena celebrada el sábado, evento del que su esposo, ella y los jefes de gabinete tuvieron que ser evacuados tras la irrupción de un hombre armado en el hotel, quien comenzó a disparar hacia la puerta del lugar donde se desarrollaba la actividad.

La exmodelo considera "retórica de odio y violencia" lo dicho por Kimmel y que ABC, cadena que transmite el programa, debería tomar medidas.

"Nuestra primera dama, Melania, está aquí. Miren a Melania, tan hermosa. Señora Trump, tiene un brillo como el de una viuda expectante" -o "embarazada", según la traducción- figura entre los comentarios que hizo Kimmel en su parodia sobre la cena, lo que fue repudiado tanto por la primera dama como por el mandatario.

"Un día después, un lunático intentó entrar en el salón de baile de la cena de corresponsales de la Casa Blanca, armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Estaba allí por una razón muy obvia y siniestra. Entiendo que tanta gente esté indignada por el despreciable llamado a la violencia de Kimmel y que normalmente no reaccionarían a nada de lo que dijera", abundó Trump en su red social.

Cole Tomas Allen, de 31 años, y de California, fue arrestado de inmediato en el hotel y ayer mismo fue imputado con tres cargos federales, dos delitos relacionados con el uso de armas de fuego y otro por intento de magnicidio, lo cual podría conllevar pena de cadena perpetua.

Para el mandatario, en esta ocasión, la parodia "es algo que va mucho más allá de lo aceptable" y pidió su despido a Disney, cadena dueña de ABC.

La polémica sobre Charlie Kirk

No sería el primer problema que tiene el presentador con su grupo porque el año pasado la cadena ABC suspendió su programa tras comentarios que hizo sobre Charlie Kirk, el activista conservador asesinado el pasado 10 de septiembre, tras lo cual el mandatario reclamó su despido.

En un monólogo, Kimmel afirmó que la "pandilla MAGA" -en referencia a los seguidores de Trump- intentaba "sacar provecho político" del asesinato de Kirk. Su programa fue reinstaurado una semana después. Tras su regreso al programa, el comunicador dijo que aceptaba que algunas personas consideraran que sus comentarios sobre la muerte de Kirk habían sido "inoportunos o poco claros, o quizás ambas cosas", y añadió: "Entiendo por qué están molestos".

Esos vídeos también han resurgido en las últimas horas, provocando nuevamente una fuerte reacción en las redes sociales, tras el tiroteo. Sus críticos acusaron al comediante de incitar a la violencia política y usuarios conservadores de las redes sociales pidieron que Kimmel fuera retirado de antena.