Harry Styles y Zoë Kravitz se han comprometido

El cantante Harry Styles y la cantante Zoë Kravitz se han comprometido. Así venía rumoreándose las últimas semanas después de que los paparazzi hubieran pillado a Kravitz por las calles de Londres con un gran anillo de diamantes, el cual para muchos era una señal inequívoca de que pasará próximamente por el altar y ahora, la revista People ha confirmado la noticia asegurando que ha confirmado la noticia a un círculo cercano a los que les habría enseñado la joya de compromiso.

Styles y Kravitz llevan juntos ocho meses. Se les empezó a relacionar especialmente en el mes de septiembre después de que fueran vistos en Roma, en Londres y unas semanas más tarde en Nueva York, caminando de la mano y en una actitud especialmente cariñosa.

Page Six dio la noticia de su compromiso poco antes de que lo hiciera People asegurando que la relación va viento en popa y que "nadie en su círculo está sorprendido". La misma fuente aseguró que el exmiembro de One Direction "está completamente prendado" de la actriz de Big Little Lies y que "saltaría por un precipicio por ella".

No obstante, cuando comenzó su romance a finales de verano muchos medios apuntaban a que la actriz, hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonnet estaba también viéndose con Austin Butler, con quien entonces compartía reparto en la cinta Bala perdida.

Esta sería la segunda vez que Kravitz daría el 'sí, quiero', quien se casó con el actor Karl Glusman en 2019, aunque estuvieron casados 18 meses y se divorciaron a finales de 2020. Tras él, en 2021 comenzó una relación el también actor Channing Tatum, aunque su relación se rompió en 2023.

El cantante de temas como As it was, por su parte, después de sus sonados romances con Taylor Swift y Kendall Jenner, estuvo con la actriz y directora de cine Olivia Wilde entre 2020 y 2022 —recordemos el culebrón que supuso Don't worry darling—, y posteriormente con la intérprete Taylor Russell con la que rompió en 2024.