Un profesor que dará clase a la princesa Leonor en la Carlos III se pronuncia de forma clara sobre su presencia allí

El rey Felipe y la princesa Leonor durante el desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional este domingo en Madrid. EFE/Chema Moya

Casa Real ha emitido un comunicado este lunes en el que ha dado a conocer el futuro académico de la princesa Leonor, que está a punto de acabar su formación militar. La princesa y heredera al trono de España cursará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid.

En el comunicado que ha emitido Zarzuela se ha podido leer que la carrera durará cuatro años y se iniciará en el tercer cuatrimestre de 2026.

"La Princesa de Asturias ha superado satisfactoriamente el proceso de selección que se aplica a los estudiantes que han cursado sus estudios de bachillerato en el extranjero y ha obtenido la resolución favorable del Comité de Evaluación en el proceso de admisión", ha añadido Casa Real en el comunicado.

"Este grado universitario, que se imparte en el campus de Getafe, incluye, entre otras, materias relacionadas con la Ciencia Política, las Humanidades, el Derecho, la Economía, la Sociología, la Historia y las Relaciones Internacionales", se ha podido leer en el mismo mensaje.

Habla su futuro profesor

Esta noticia ha corrido como la pólvora por toda España. Se da la casualidad de que algunos de los profesores que tendrá la princesa Leonor son tertulianos en radio y televisión.

En Hora 25, el programa nocturno de Aimar Bretos en la SER, Pablo Simón y Jorge Lago, colaboradores del espacio radiofónico y profesores de la Carlos III, se han pronunciado sobre la noticia. Para Simón, tertuliano en laSexta y TVE, la noticia "es una señal muy positiva".

"Nos parece fantástico que nos haya elegido a nosotros, nos parece fantástico que haya elegido una universidad pública y es la validación de que los estudios de ciencia política en la Carlos III son de los mejores de España y perdón por tirarnos flores, estamos muy contentos y muy orgullosos", ha añadido el politólogo.

Ha explicado Simón que en la carrera se estudian, por ejemplo, las funciones de los jefes de Estado, algo que, salvo sorpresa, será en un futuro Leonor: "Hablamos del papel que tiene el jefe de Estado a la hora de proponer candidato a la formación de Gobierno, se habla de dos casos concretos: Alberto II de Bélgica, que tuvo que hacer filigranas para desbloquear la situación y Felipe VI de España y cuando ha tenido que darle mandato a Feijóo en lugar de Sánchez porque era el más votado y si eso tiene fundamento o no".