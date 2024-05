Le dicen al actor Óscar Martínez que "en España son tremendos" y cuenta lo que le pasó aquí

El actor argentino Óscar Martínez, afincado en España, ha estado en el programa Noche al Dente y ha contado algunas de sus vivencias en el país. "En España son tremendos", le dice el presentador del programa.

Martínez ha contado que la prensa del corazón solía tenerle en el punto de mira cuando tenía algún problema personal: "Te tenías que bancar que dijeran cosas, en fin... estás en carne viva. En esos momentos lo pasé mal también por la notoriedad".

Ha explicado también que en 2001 murió su padre y le pusieron guardia de cámaras de televisión en la puerta del velatorio: "Nos siguieron con coches todo el camino hasta el cementerio".

Ahí estaba toda si familia que "no podían soportar eso": "Enterramos a mi padre y había cámaras a lo lejos con tele. Estoy más curtido, me molestó, me pareció una invasión a la privacidad en un momento imperdonable pero mis hijas se pusieron como locas".

Ha concluido que esos son los momentos en los que la fama y la notoriedad "te juega en contra".