Le dicen a un italiano que vive en España que "vuelva a su país" y da una lección enorme

El dueño italiano del restaurante La Corte Italiana, ubicado en Fuengirola (Málaga), ha publicado un vídeo en el perfil oficial de TikTok del local en el que responde a un comentario de un usuario que le exigía que volviera a su país porque "viene aquí a quitarles el trabajo a los españoles".

"¿De verdad los españoles son racistas? El otro día publiqué un vídeo porque una persona me dijo 'Vuelve a tu país, eres un mafioso, vienes aquí a quitarles el trabajo a los españoles' y, sinceramente, después de leer ese comentario, pensaba que el vídeo se iba a llenar de odio otra vez", ha expresado al principio.

Recibió muchísimo cariño por parte de los españoles, generando más de 3.000 comentarios en contra del mensaje: "Los españoles e italianos somos hermanos. Siempre bienvenidos". Otro usuario respondió que "lo más probable es que quien escribió eso no haya trabajado nunca".

"Encontramos un pueblo humano y amoroso"

"Los españoles no hablamos así de los hermanos italianos", reaccionó otro usuario. El hostelero agradeció todos los comentarios positivos: "3.000 comentarios de españoles apoyándonos, defendiéndonos y haciéndonos sentir como en casa. Nunca me había sentido tan querido y creo que ni siquiera en Italia había recibido tanto cariño".

Fueron precisamente los comentarios positivos los que le hicieron recordar por qué vino a España con su familia: "Aquí encontramos un pueblo verdaderamente humano y, sinceramente, muy amoroso".

Por eso ha querido mandar un mensaje a quienes se encuentren con su vídeo: "Esos comentarios de odio no representan a España, solo a personas que han olvidado lo que significa respetar a los demás. Y mientras algunos hablan, nosotros seguimos haciendo eso".

En este vídeo también ha recibido el apoyo de numerosos usuarios españoles: "España es multicultural, los mensajes de odio son los antiguos. Si vienes con respeto, te tratamos con respeto. Eso es así en todos los lados del mundo".