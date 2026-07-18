Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Cancelan el entrenamiento de España el día antes de la final por tormentas eléctricas
Deporte
Deporte

Cancelan el entrenamiento de España el día antes de la final por tormentas eléctricas

No se prevén tormentas el domingo en el estado de Nueva Jersey, donde se ubica el MetLife Stadium que acogerá el duelo entre España y Argentina.

EFE
ARLINGTON, TEXAS - JULY 14: Mikel Oyarzabal #21 of Spain celebrates with teammates after converting a penalty to score the team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Semi Final match between France and Spain at Dallas Stadium on July 14, 2026 in Arlington, Texas. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)
Mikel Oyarzabal celebra su gol ante Francia.FIFA via Getty Images

El entrenamiento de España en la víspera de la final del Mundial fue cancelado debido a tormentas eléctricas que se iniciaron instantes antes de dar comienzo la sesión en Nueva Jersey. Por ello, los jugadores de la selección española llevaron a cabo una sesión de activación en el gimnasio de la Melanie Lane Training Ground de New Jersey.

En primera instancia, el entrenamiento fue aplazado minutos antes de su hora de comienzo, a las 11:00 horas locales (+4 GMT), con los medios de comunicación esperando la salida de los jugadores al campo de entrenamiento. “El protocolo indica que el entrenamiento sobre el césped se podrá iniciar 30 minutos después del último trueno”, informó la organización.

La previsión meteorológica indicaba una 'ventana' para que los futbolistas salieran al terreno de juego durante 45 minutos, desde las 12:15 locales, pero, finalmente, las tormentas empeoraron y el entrenamiento de España fue suspendido.

Un contratiempo para la selección española el día antes de la final, que no corre peligro, ya que no se prevén tormentas el domingo en el estado de Nueva Jersey, donde se ubica el MetLife Stadium que acogerá el duelo entre España y Argentina.

EFE
EL HUFFPOST PARA SHEIN

Más de Deporte

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos