El mensaje de Rafa Nadal a la selección española para la final del Mundial: "Todavía recuerdo la emoción de vivir en Sudáfrica la de 2010"

El extenista ha querido mandar un mensaje de ánimo a la selección de Luis de la Fuente antes de la gran final contra Argentina.

Apenas quedan unas horas para que España vuelva a pelear por una Copa del Mundo y el país entero empieza a teñirse de rojo. Entre los millones de aficionados que esperan la final hay uno cuyo mensaje ha emocionado especialmente a los seguidores de la selección: Rafa Nadal.

El extenista balear, una de las figuras más queridas del deporte español, ha publicado un mensaje en su cuenta de X dirigido a los jugadores de Luis de la Fuente en el que mezcla recuerdos, ilusión y confianza. Unas palabras que, en pocos minutos, comenzaron a compartirse entre miles de aficionados.

"Todavía recuerdo la emoción de vivir en Sudáfrica la de 2010. Ojalá mañana podamos volver a sentir algo parecido. Muchísima suerte, equipo. ¡Vamos, España!", escribió Nadal en la víspera de la final del Mundial.

La vinculación entre Nadal y la selección

El mensaje no es casual. Nadal vivió muy de cerca aquella conquista de Johannesburgo. En julio de 2010 se encontraba en Sudáfrica disputando un torneo de exhibición cuando la selección de Vicente del Bosque derrotó a Países Bajos con el inolvidable gol de Andrés Iniesta.

Aquella noche celebró el primer Mundial de la historia del fútbol español junto a otros deportistas y miembros de la expedición española, una imagen que todavía permanece grabada en la memoria colectiva.

Desde entonces, Nadal nunca ha ocultado su vínculo con la selección española. A lo largo de su carrera ha aprovechado numerosas citas deportivas para enviar mensajes de apoyo y celebrar los éxitos del combinado nacional. De hecho, tras el pase a la final frente a Francia, ya mostró públicamente su orgullo por el equipo en las redes sociales.

Su publicación llega en un momento de máxima ilusión. España buscará este domingo su segundo Mundial, dieciséis años después de levantar la Copa en Sudáfrica, frente a una Argentina que también aspira a hacer historia.

El equipo de Luis de la Fuente alcanzó la final después de superar con autoridad a Francia en semifinales y llega lanzado tras completar un torneo que ha vuelto a despertar el entusiasmo de toda una generación de aficionados.

Las respuestas al mensaje de Nadal no tardaron en multiplicarse. Miles de usuarios compartieron el recuerdo de 2010, otros confesaron que habían vuelto a emocionarse al leer aquellas palabras y muchos coincidieron en una idea: si alguien sabe lo que supone representar a España en la élite del deporte y competir bajo la máxima presión, ese es Rafa Nadal.

Hasta los propios argentinos, en plena "vorágine" de rivalidad antes de la final, se rinden ante el balear: