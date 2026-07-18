Limpiadoras, marineros, albañiles: los oficios que criaron a la selección de la final

Muchos de los familiares de los futbolistas de la selección han desempeñado oficios humildes

Ahora son estrellas del fútbol. Juegan en equipos como el FC Barcelona, el Manchester City o el Paris Saint-Germain, el sueño de cualquier chaval que empieza a dar toques a una pelota. Sin embargo, gran parte de los futbolistas de la selección española vienen de entornos humildes.

Sus padres y madres trabajan o han trabajado como albañiles, electricistas, empleados de supermercado o limpiadoras. Algunos ya se han jubilado gracias a los altos sueldos que han obtenido sus hijos. Pero sin duda hicieron un gran esfuerzo para que pudiesen alcanzar la élite deportiva.

La clase trabajadora está presente en el ADN de La Roja. Por eso no es de extrañar la brillantez en el juego colectivo o la intensidad con la que compiten. El esfuerzo es una de las claves que les llevó a ser campeones de la Eurocopa en 2024, y también ha sido esencial para llegar a Nueva York.

Los orígenes humildes de la selección española

Las historias más conocidas con las de Lamine Yamal y Nico Williams. Ambos se han convertido en un símbolo de la selección española.

Lamine nació en Mataró y creció en el barrio de Rocafonda. Su padre, Mounir Nasraoui, es de origen marroquí y emigró a España buscando mejores oportunidades. Su madre, Sheila Ebana, nació en Guinea Ecuatorial y llegó a España junto a su familia. Cuando Lamine era un niño, trabajó en una cadena de restaurantes de comida rápida. Su padre se dedicaba a pintar edificios.

Félix Williams y María Comfort Arthuer son los padres de Nico. En 1994 emigraron a España procedentes de Ghana. Llegaron a cruzar parte del desierto del Sáhara a pie. Posteriormente se establecieron en Pamplona y se ganaron la vida con diferentes oficios físicos y manuales.

Son los ejemplos de superación más claros, pero no los únicos. También es reseñable el pasado de Fabián Ruiz. Su madre, Chari Peña, tuvo que sacarlo adelante con su propio esfuerzo en una situación complicada. Tras encadenar oficios precarios y sufrir para llegar a fin de mes, fue contratada como limpiadora en el Real Betis, al llegar su hijo a la cantera del equipo verdiblanco. Allí trabajó también en la lavandería del club. Cuando Fabián se hizo un nombre en el mundo del fútbol, la jubiló.

Un caso curioso es el de Pau Cubarsí. El defensa central es de Estanyol, una localidad de Girona que no alcanza los 200 habitantes. Allí se ha criado y ahí ha trabajado su padre. "Hay dos restaurantes, un cementerio y la carpintería de mi padre", cuenta en el documental de la selección que ha emitido RTVE.

Otro oficio "de toda la vida" es el del padre de Ferrán Torres, que es electricista. Los padres y la abuela paterna de Pedri regentaban un bar que cerró en 2025 tras 50 años de actividad; su padre atendía la sala y su madre y abuela cocinaban. Y la madre del héroe de la semifinal, Pedro Porro, trabajaba en un supermercado.

El caso de Mikel Merino: familia de deportistas

Seguro que te has fijado en la celebración de Mikel Merino. Cada vez que marca un gol, se dirige al banderín de córner y da una vuelta. Se trata de un homenaje a su padre, Miguel Merino, centrocampista con más de 450 partidos en el fútbol profesional en España. Pasó por equipos como Osasuna, Las Palmas o Celta de Vigo.

Mikel Merino, en éxtasis por su gol ante Bélgica EFE / LAVANDEIRA JR

En la temporada 1992-1993, vistiendo la camiseta de Osasuna, anotó un gol en Stuttgart en la Copa de la UEFA. Merino padre lo celebró dando una vuelta al banderín. Y Merino hijo lo replica cuando viste otra equipación de color rojo, la de la selección.

No son los únicos deportistas profesionales de la familia. La madre de Mikel, Maite Zazón, fue jugadora profesional de baloncesto en el extinto CB Navarra. Sus hermanos, Jon y Unai, también han jugado al baloncesto, aunque en categorías menores.

¿Y la familia de Luis de la Fuente?

El papel del seleccionador ha sido clave en el crecimiento de La Roja. Desde que asumió el cargo en 2022, ha sido campeón de la Nations League (2023) y de la Eurocopa (2024). Además, fue subcampeón en la Nations League de 2025 y ahora tiene a su equipo en una final mundialista.

Luis de la Fuente, hombre discreto que parece huir del protagonismo, ha ofrecido algunos detalles sobre su infancia en Haro (La Rioja). Su padre era marino mercante, así que tanto el actual seleccionador como sus cuatro hermanos se criaron con su madre y sus tías.

"Mi padre navegó durante casi 40 años. Fue la parte más dura de esa niñez porque no tuvimos la oportunidad casi de disfrutarle", cuenta Luis de la Fuente en una entrevista para El resurgir de Madrid. Asegura que su padre permanecía fuera de casa "11 meses al año".

"Tener tanta distancia con mi padre nos forjó como un grupo familiar muy potente, muy unido", habla sobre cómo afectó esta situación a su entorno.

Estos son los oficios que criaron a la selección de la final. La segunda de la historia. Todos pueden sentirse orgullosos de lo que han conseguido.