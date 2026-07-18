Solicitud rechazada: Milei no podrá visitar a Jair Bolsonaro en su prisión domiciliaria

Dos amigos separados por una decisión judicial. El Tribunal Supremo de Brasil resolvió rechazar la solicitud presentada por el actual presidente de la República Argentina, Javier Milei, mediante la cual pretendía visitar al exmandatario brasilero Jair Bolsonaro en su arresto domiciliario.

El juez Alexandre de Moraes fue el responsable en adoptar dicha decisión. Cabe recordar que el expresidente nacido en la ciudad de Sao Paulo fue sentenciado a 27 años de prisión por “liderar” una trama golpista contra el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, después de caer en las elecciones de 2022.

La visita de Milie estaba prevista para el próximo sábado 25 de julio, ya que el dirigente estará en territorio brasileño en esa fecha para asistir a la presentación oficial de la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor de Jair Bolsonaro, que tendrá lugar en la ciudad de São Paulo.

“El 25 viajo a Brasil. Si es que lo ungen candidato a presidente a Flávio Bolsonaro, voy a estar en San Pablo y voy a hacer también un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro”, expresó Milei el pasado 10 de julio durante una entrevista con FM Radio Now 97.9.

De Moraes dictaminó que el exjefe de Gobierno no tendrá la posibilidad de recibir visitas sociales durante 30 días, exceptuando las del personal médico, fisioterapeutas y abogados.

Asimismo, el magistrado le impidió recibir visitas con intenciones políticas o electorales hasta el próximo mes de octubre, cuando el periodo electoral, tanto a nivel regional como nacional, haya culminado. Esta medida se tomó luego de que el juez evidenciara que Flávio Bolsonaro leyó el sábado pasado, 11 de julio, en sus redes sociales una carta escrita por su padre.

Para De Moraes, la lectura de la carta infringió una de las condiciones previamente impuestas a Jair Bolsonaro: la prohibición de utilizar las plataformas digitales directa o indirectamente.

Flávio ha arremetido contra De Moraes, a quien ha acusado de interferir políticamente en la contienda electoral, en la que el senador aparece en el segundo lugar en intención de voto, por detrás de Lula, según las últimas encuestas.