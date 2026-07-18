El semáforo para peatones con tres colores que solo existe en una ciudad en Europa: "Alarga el tiempo en que puede llegar seguro al otro lado de la calle"

La novedad ha llegado a todas las cabeceras internacionales: un semáforo de tres colores. Según Chip 30, estos populares dispositivos se encuentran en Düsseldorf, al oeste de Alemania con una intención clara: "Si el verde cambia a rojo mientras los peatones cruzan la calle, deben continuar su camino rápidamente. Esto puede ser peligroso", tal y como reza la propia normativa (el artículo 37, párrafo 5 del Reglamento de Tráfico de ese país).

Tal y como reza la publicación, la ciudad alemana cuenta con semáforos peatonales con fase amarilla desde hace más de 70 años. De hecho, en 1953 se puso en marcha un proyecto piloto, pero nunca se extendió al resto de Alemania.

Los portavoces del Consistorio de la capital alemana explican que "los pasos de peatones de Düsseldorf suelen abarcar calles anchas, y el semáforo peatonal no permanece en verde durante mucho tiempo. Sin embargo, la fase amarilla de seguridad de nuestros semáforos peatonales amplía el tiempo durante el cual puede cruzar la calle con seguridad".

Lo más destacable es que la prueba nunca se llegó a completar del todo, puesto que a día de hoy, y más de un cuarto de siglo después, todavía se decoran más de 600 intersecciones de la ciudad con semáforos de tres luces.

Según se explica, Düsseldorf no puede permitirse volver a los semáforos tradicionales debido a la enorme cantidad de ellos. Asimismo, "la conversión a semáforos modernos con indicador de segundos tampoco es asequible".

Un manual para el uso correcto de "semáforos especiales"

Tal y como se detalla en la publicación, en 2012, la ciudad incluso publicó un manual de ocho páginas sobre el uso correcto de estos "semáforos especiales", donde la luz amarilla se describe como "fase de seguridad".

"El rectángulo amarillo significa: '¡Despejen el paso de peatones!' Los peatones que ya estén cruzando la calle deben continuar rápidamente. Todos los demás deben permanecer en la acera. Los coches siguen esperando", se explica en el documento. Estos son algunos de los consejos recogidos por el periódico: