Le dicen que es "un atentado" el precio de los bocadillos de su bar: su respuesta, de estrella Michelín

Un hostelero de Navarra ha mostrado su cabreo en TikTok al recibir un comentario donde se criticaba el precio de un bocadillo de oreja que días antes había compartido con mucha ilusión.

El bocadillo en cuestión era XL, a 8,90 euros y de oreja brava con aceite de oliva virgen extra, pimentón de la vera, de Extremadura, oreja cocida de calidad "y su salsa picante de la casa, con su pan calentito: espectáculo".

A este vídeo alguien le ha respondido con un: "8,90 robo no, es un atraco". Y no le ha sentado bien: "No quiero ser así pero es que me lo ponéis muy difícil. Intento contenerme pero pero lo ponéis muy difícil".

"Un atentado no es. Esto es calidad. Que tú comas bocadillos con pan de ayer y fiambre de mortadela de aceitunas en oferta de charcutería y esté el pan más tieso que la mojama puedo entender que 8,90 por eso es caro", ha empezado diciendo.

"Un robo no, porque robar es quitarte algo tuyo y yo no estoy quitando nada a nadie, yo no pongo una pistola a nadie en la cabeza para que venga a mi casa a comerse un bocadillo", ha explicado.

Y ha proseguido: "Que estéis acostumbrados a comer barato o mal y a comer con pan de gelatina de eso pues me parece maravilloso pero aquí es normal que el precio te asuste si estás acostumbrado a comer pan de gelatina qué quieres que haga".

"Aquí detrás hay trabajo, esfuerzo, sacrificio, producto, calidad. Hemos pasado los Sanfermines y ahora nos vamos de vacaciones. Hasta luego, Lucas", se ha despedido el hostelero cabreado.