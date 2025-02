Le estafan tras comprar este producto a un vendedor de Wallapop: el desenlace, en forma de Bizum, esperanzador

El usuario de la red social X @Ragnachollos, con más de 8.900 seguidores, ha denunciado en las últimas horas lo que le ha pasado al comprar un producto a un vendedor de Wallapop que le recomendó hacer la venta fuera de la plataforma y terminó sufriendo un intento de estafa.

"ME HAN ESTAFADO 🤬 He sido víctima de estafa por parte de este sujeto. Le compré una Super Nintendo y me ha enviado esto, os dejo un minihilo para que tengáis cuidado con este...", ha explicado.

"Contacto con él y se niega a hacerlo por Wallapop, con 900 valoraciones positivas, pues tonto de mí me fie...", ha contado, junto a la conversación que mantuvo con el vendedor antes de hacer la compra.

Al hablar por WhatsApp, el vendedor le comentó que prefería que le hiciera una transferencia bancaria. "Le hago transferencia hasta ahí todo normal, pasan unos días, le llega y me hace el envío en el que se equivoca en el portal, pero bueno puede ocurrir...", ha detallado.

Pero al recoger el paquete, se llevó una sorpresa desagradable. Llegó con muy poca protección y la consola que había adquirido estaba "rota, amarilla y fatal". "Ya me habrá bloqueado porque al escribirle o llamarle sale apagado. Le escribo por Wallapop dándole horas de margen y no contesta. Amigos le han escrito y si contesta, que casualidad...", ha expuesto.

Un intento de estafa que ha terminado de la mejor manera posible. El revuelo que se ha originado con la consola ha hecho que el vendedor haya cedido a la presión y le haya terminado devolviendo por Bizum los 74 euros que había abonado. "El sujeto me acaba de hacer un Bizum con el importe de vuelta", ha revelado.