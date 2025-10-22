Sale a tomar el sol a la terraza comunitaria por la mañana y por la tarde recibe este tremendo whatsApp de una vecina

Vivir en comunidad no siempre es algo bueno, sobre todo cuando, como en este caso, hay vecinos más pejigueros de lo normal. En las últimas horas se ha hecho viral lo que le ha ocurrido a una mujer que ha ido a tomar el sol a la terraza que todos los vecinos tienen en común en el edificio.

En España, todo lo relacionado con las zonas comunes de vecinos está regulado por la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). Esta ley establece que todos los propietarios tienen derecho al uso y disfrute de estas áreas, pero siempre y cuando no perjudiquen a los demás ni a la comunidad en su conjunto.

Esta vecina ha compartido con todos en X la reacción de otra usuaria cuando la ha visto tomar el sol. "Yo hoy a la mañana: voy a ir a la terraza a tomar sol un rato. El mensaje que me llega a la tarde", ha dicho con una captura.

Y el mensaje dice: "Buenas tardes vecinos, espero que estén bien. Les hago saber: las terrazas del edificio no son transitables, en consecuencia, no se puede ir a tomar el sol". Y prosigue el mensaje: "Apelamos a su colaboración, gracias. Saludos, Graciela".

A lo que ella ha respondido: "Buenas, ¿cuál sería el problema?". Y, de momento, nadie le ha respondido. Mientras tanto la captura se ha viralizado de forma masiva y ha llegado a más de 3,7 millones de personas en la red social de Elon Musk.

En los comentarios muchos dicen, por un lado, que los vecinos son un poco puntillosos de más y otros que si la terraza no es transitable es porque probablemente sea peligroso pasar por ahí.

Muchos mencionan que puede haber una membrana que sirve como aislamiento térmico en algunos edificios y que no está preparado para soportar el peso de una persona tomando el sol o haciendo cualquier cosa.