Víctor Manuel dice lo que haría con el 21,3% de españoles que ven buena la etapa del franquismo: para tomar nota
"¿Cómo saben ellos lo que es bueno o es malo?".

Juan De Codina
El cantante Víctor Manuel en una imagen de archivo.
El cantautor Víctor Manuel, autor de canciones como Solo pienso en ti y El abuelo Vítor, con premios como el Grammy Latino a la Excelencia musical y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, ha hablado nuevamente sobre aquellos que añoran la etapa dictatorial del franquismo o de aquellos jóvenes que ven aquel tiempo con buenos ojos.

En una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas—conocida por sus siglas CIS— del pasado mes de octubre, un 21,3% de los españoles creían que el franquismo era una etapa "buena" o "muy buena", mientras que el 19% eran jóvenes que pensaban que era "buena".

Víctor Manuel publica un nuevo álbum al que ha llamado Solo a solas conmigo, en el que habla tanto de la clase política como del deseo de algunos españoles de que vuelva la dictadura franquista. 

En una entrevista concedida a Europa Press, el cantante afirma que en la canción Yo nací a la sombra de un cerezo pone "en el escaparate que hay gente, como se ve, que no le importaría volver a vivir una dictadura o que le parece bueno una dictadura o posible una dictadura. Y lo escribo desde el asombro".

"Pero, ¿cómo saben ellos que eso es bueno o malo? Lo han vivido, tendrán opiniones suficientes para contrastar, si eso es bueno es malo, ¿no?", ha defendido en la citada entrevista.

¿Qué haría Víctor Manuel con los que añoran el franquismo?

A diferencia de otras ocasiones, el cantante ha desvelado lo que gustaría hacer con los españoles que añoran la etapa autoritaria de Francisco Franco. Le gustaría, precisamente, llevar a todas esas personas "por el túnel del tiempo" para que vivan un "ratito" en el franquismo y conozcan como era esa etapa realmente.

De hecho, a una joven que añorase el franquismo, le diría: "A ver, tú eres chica. Mira, tú no podías abrirte una cuenta en el banco porque eras chica. ¿Te parece bien? No podías abortar si creías que tenías que abortar, ¿te parece bien?".

"Son cosas tan tontas que individualmente, si tú las contrastas con la gente una a una, y da igual la ideología, es muy raro que la gente opine así", ha afirmado.

