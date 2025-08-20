Le ponen esta reseña de una estrella en su restaurante y publica una respuesta para emplatar

La cuenta Soy Camarero ha difundido la respuesta que le ha dado el propietario de un establecimiento a un cliente que decidió ponerle una reseña de una sola estrella y criticar el local, el comportamiento de los empleados y la comida.

"Es lo peor, coloco una estrella por no colocar menos 10. La atención de la chica es fatal, es una mujer muy grosera. Y ni hablar de la comida que pedí, unas gambas y estaban oliendo supermal, les reclamé y no les importó", se puede leer en el mensaje del autor del texto.

Además, añade que con la finalidad de "denunciar" coloca "esta aclaración por este medio para que tengáis cuidado". Finalmente, acaba valorando tanto la comida como el servicio y el ambiente con la misma nota: un 1.

Viendo este mensaje decidió responder el propietario del local: "Pones esta reseña porque te pillamos metiéndote dos entrecots en el bolso. No sé cómo puedes tener la cara tan dura que ni con una piedra te la dejan como una berenjena".

"Encima de intentar robar, haceros los angustiados por tener que pagar la penalización y teniendo que acabar solucionando las cosas con la Policía presente, solo se te ocurre poner una reseña para faltar aún más al respeto. No vuelvas nunca y métete esta reseña por donde te entre, que es mucho decir", sentencia el dueño en una réplica que se ha hecho viral.