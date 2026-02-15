La actriz Inés Clemente da la respuesta del día cuando le dicen que con Franco "todo el mundo tenía acceso a la vivienda"
"La historia se revisa con datos, no con nostalgia".
La actriz y creadora de contenido Inés Clemente Asenjo (@inesclementeasenjo) ha publicado un vídeo respondiendo el comentario de un usuario anónimo que afirmaba que en la época de Francisco Franco "todo el mundo tenía acceso a una vivienda".
"Un seguidor me hizo este comentario y bueno, vamos a contrastar datos y vamos a ver si es verdad...", ha comentado al principio del vídeo, que ha acumulado hasta el momento más de 120.000 reproducciones y más de 6.000 'me gusta'.
Así ha comenzado recordando lo que pasó durante los años 50: "España había salido del racionamiento, mucha gente de los pueblos huyó hacia las ciudades, con lo cual en las ciudades había mucha sobrepoblación, por lo que el régimen tenía que construir mucho y muy barato".
Según ha contado, entre 1936 y 1960 se construyeron alrededor de 110.000 viviendas, pero pide "ojo" a cómo se construyeron y especialmente para quién.
Las viviendas de protección oficial
"En 1954 nacen las viviendas de protección oficial, pero la propia ley decía que tenía que despertar la iniciativa privada para que el Estado pudiera descansar. Y ojo a esto, porque Franco lo decía claramente: no queremos una España de proletarios, sino una España de propietarios".
Es decir, que bajo su perspectiva, no era un proyecto "de justicia social", sino más un "proyecto político": convertir en la clase obrera en proletaria "para controlarla".
"La realidad no era dorada. En 1945, solo el 45% de las casas tenían agua corriente. Existían chabolas, casas sin techos, techos que goteaban", ha informado. ¿Y por qué? Porque precisamente las viviendas de protección oficial "se hacían con prisa y con materiales de baja calidad".
El ejemplo: Jesús Gil
Ha puesto de ejemplo a Jesús Gil: "Un empresario español que construyó una vivienda que se derrumbó, murieron 60 personas y Franco lo indultó porque era su amigo".
Y ha añadido: "Las viviendas se otorgaban por lealtad política en barrios periféricos aislados y se apostó por hipotecas en lugar de alquiler social. Al paso de los años, muchas viviendas de protección oficial pasaron al mercado libre y dejaron de ser vivienda social".
La conclusión que ha sacado es tajante: "¿Todo el mundo tenía casa en el franquismo? No. Hubo construcción, sí, pero fue un sistema precario y profundamente desigual. La historia se revisa con datos, no con nostalgia".