El cartel que alguien ha colgado de un árbol en Barcelona es para leerlo sin prisa y recordarlo a menudo

Un cartel que ha aparecido colgado de un árbol en una calle de Barcelona está provocando cientos de reacciones de admiración, hasta el punto de que se ha convertido en una verdadera lección de vida.

"El 27 de enero de 2023, justo aquí, recibí la llamada de mi médico a cinco horas de ingresar para un tratamiento oncológico experimental porque ya no tenía más opciones. Tenía que darme el resultado de un PET", empieza contando esa persona en el cartel, que ha publicado en X la cuenta @LiosdeVecinos.

"Aquí, al lado de los contenedores, mientras mi mejor amiga se pedía un café, mi médico me dijo que estaba limpio, que no tenía nada que curar, que ya no tenía cáncer. Caso excepcional, lo llamó", prosigue ese escrito.

"Yo llevaba cinco años intentando encontrar la paz y la coherencia en mí y lo conseguí. Menudo regalo. Creo que es digno de compartir. Cuando paso por aquí cada día me acuerdo de ese momento :)", remata.

Siempre que un cartel cuenta una historia emocionante, muchos se acuerdan de uno de los famosos: el que colocó la librería La Casa Tomada de Puerta Osario (Sevilla).

"Estimados clientes: He salido un momento a pedir la mano de Rosaura, la hija del sastre. Llevo demasiado tiempo solo. Si acepta, huiremos juntos de la ciudad, nos casaremos en la primera iglesia que encontremos en el camino y tendremos dos hijos. Al mayor lo llamaremos Anselmo, por mi abuelo. De lo contrario, volveré en cinco minutos", decía aquel cartel.